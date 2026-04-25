Mucha música, baile y solidaridad compartida por la Costa da Morte

Andaina solidaria de Integro Raúl López

Actuaciones musicales, baile y solidaridad fueron grandes protagonistas ayer en la Costa da Morte, con eventos muy concurridos. La asociación Raigañas de Cerqueda celebró su Foliada, con sesión vermú y foliada. También hubo Foliada en el mercado de Carballo, en el programa para los franceses de L´Isle Jourdain, con los grupos de música tradicional del concello y música occitana.

También estaba prevista una queimada para cerrar la jornada, que arrancó con una ruta por los murales. La música también fue protagonista en el Curruncho Pop con el grupo compostelano Espiño Band, además de la presentación del libro “Conversaciones con Maryní”, de Esther Zeco.

El viernes el Pazo da Cultura acogió el espectáculo de danza “Alén”, dentro del ciclo Primavera enDanza, que volverá este domingo.

Por otra parte, decenas de personas participaron en la III Andaina Solidaria de Íntegro, con una ruta de 4,5 kilómetros que discurrió por el litoral de Cabana. Entre los asistentes estaba el alcalde, José Muíño, y otros miembros de la Corporación.