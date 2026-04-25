Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Mucha música, baile y solidaridad compartida por la Costa da Morte

Exitosa Andaina de Íntegro, al igual que las foliadas de Cerqueda y de Carballo con la delegación francesa

Redacción
25/04/2026 22:06
Andaina solidaria de Integro
Andaina solidaria de Integro
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Actuaciones musicales, baile y solidaridad fueron grandes protagonistas ayer en la Costa da Morte, con eventos muy concurridos. La asociación Raigañas de Cerqueda celebró su Foliada, con sesión vermú y foliada. También hubo Foliada en el mercado de Carballo, en el programa para los franceses de L´Isle Jourdain, con los grupos de música tradicional del concello y música occitana. 

También estaba prevista una queimada para cerrar la jornada, que arrancó con una ruta por los murales. La música también fue protagonista en el Curruncho Pop con el grupo compostelano Espiño Band, además de la presentación del libro “Conversaciones con Maryní”, de Esther Zeco. 

El viernes el Pazo da Cultura acogió el espectáculo de danza “Alén”, dentro del ciclo Primavera enDanza, que volverá este domingo. 

Por otra parte, decenas de personas participaron en la III Andaina Solidaria de Íntegro, con una ruta de 4,5 kilómetros que discurrió por el litoral de Cabana. Entre los asistentes estaba el alcalde, José Muíño, y otros miembros de la Corporación. 

Foliada en el mercado de Carballo este sábado
Foliada en el mercado de Carballo este sábado
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andaina solidaria de Integro

Mucha música, baile y solidaridad compartida por la Costa da Morte
Redacción
Participantes en el Pint of Science el pasado año

La ciencia regresará en mayo a los bares de Carballo con el ‘Pint of Science’
Redacción
21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra

Carballo busca los mejores miradores para ver el eclipse del 12 de agosto con una campaña fotográfica
EP
Concierto del Conservatorio, ayer, en el mercado

El Conservatorio de Carballo concluye sus conciertos del mes de abril
Redacción