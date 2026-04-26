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Carballo

Concurridas ferias en Carballo y Cee, animadas por el buen tiempo

En la villa da Xunqueira se instalaron unos 80 puestos de venta en la zona del Recheo 

Redacción
26/04/2026 19:11
Feria en Cee este domingo
Feria en Cee este domingo
CC
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Las ferias de este domingo resultaron muy concurridas tanto en Carballo como en Cee animadas por el buen tiempo, en una jornada de cielos despejados y temperaturas muy agradables. En la capital ceense se instalaron unos 80 puestos en la zona del Recheo, siendo la feria más participativa en lo que va de año, según apuntaron fuentes municipales.

 Variedad de textil, calzado, deportes, alimentación y otros puestos, que estuvieron muy animados durante toda la mañana. El mismo buen ambiente se trasladó al comercio local, abierto al completo, al igual que el mercado de abastos, con los productos de proximidad como principal reclamo. La hostelería por su parte también estaba muy animada desde primeras horas. Al mediodía las terrazas de los establecimientos eran testigo del buen ambiente en general que se respiraba este domingo. 

Una imagen similar se vivía en la capital de Bergantiños, con dos puntos diferenciado, como es habitual, el mercadillo de A Milagrosa y la Praza do Concello. En este último punto los productos de la huerta, puestos de frutería, miel o quesos, entre otros, resultan siempre un gran foco de atracción para vecinos y visitantes. Además, desde hace varias semana hay una gran demanda y oferta de las plantas para las huertas de autoconsumo.

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