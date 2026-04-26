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Carballo

Más de un millar de personas participaron en la Semana do Libro e a Lectura en Carballo

Las actividades desarrolladas estos días consolidan a la localidad como referente en la promoción lectora

Redacción
26/04/2026 19:07
Ruta de homenaje a Cándido González Tirada en Carballo
Ruta de homenaje a Cándido González Tirada en Carballo
Mar Casal
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La XIX Semana do Libro e a Lectura de Carballo se reafirmó como un motor cultural imprescindible tras una intensa semana de actividades, convirtiendo la localidad un hervidero de creatividad. En total participaron 1.097 personas (822 niños y 275 adultos), logrando conectar a las nuevas generaciones con el placer de leer. 

La concejala de Bibliotecas, Ángeles Pacoret, se mostró muy satisfecha con esta edición y subrayó que el libro sigue siendo “a nosa mellor ferramenta para espertar o espírito crítico”. “Ver a rapazada manchar as mans coa tinta da imprenta ou rir coa maxia e os contos reafírmanos na idea de que a lectura en Carballo non é algo estático, senón unha experiencia viva, compartida e profundamente ligada á nosa lingua”, añadió. 

La semana arrancó con un obradoiro de imprenta tipográfica y continuó con grandes nombres de la narración oral como Soledad Felloza, Vero Rilo, Luis Iglesias, Ana Prema y Pavís Pavós, además del mago Pazo o Migallas Teatro, con una participación constante de escolares. Alrededor del Día do Libro también se llevó a cabo la iniciativa ‘Lemos o que nos peta’, impulsada Normalización Lingüística para fomentar la lectura en público y en gallego. Entre los participantes estuvo la propia Ángeles Pacoret, que se sumó a la lectura pública. 

Otra de las propuestas más especiales fue la ruta guiada y teatralizada en memoria de Cándido González Tiradas. “Porque os libros non só se len, senón que tamén se viven”, indican desde el Concello. La ruta estuvo guiada por Hadrián García, con los actores del Aula Municipal de Teatro reivindicando la figura de este carballés. Como balance global, la semana consolida a Carballo como un referente en la promoción lectora.

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