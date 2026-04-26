Último domingo de baile del mes de abril en Carballo

Baile de mayores este domingo en el mercado carballés Raúl López Molina

El dúo Blanca Doble despidió ayer los domingos de baile del mes de abril en el mercado de Carballo. Música en directo, baile y mucha alegría para disfrutar de una nueva jornada dominical, demostrando que las ganas de fiesta no entienden de edad.

El próximo domingo vuelve en el mismo lugar y a la misma hora, en el edificio del mercado entre las 18.00 y las 21.00 horas.