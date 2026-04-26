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Carballo

Último domingo de baile del mes de abril en Carballo

El dúo Blanca Doble fue el encargado de animar la jornada en el mercado

Redacción
26/04/2026 20:01
Baile de mayores este domingo en el mercado carballés
Baile de mayores este domingo en el mercado carballés
Raúl López Molina
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El dúo Blanca Doble despidió ayer los domingos de baile del mes de abril en el mercado de Carballo. Música en directo, baile y mucha alegría para disfrutar de una nueva jornada dominical, demostrando que las ganas de fiesta no entienden de edad. 

El próximo domingo vuelve en el mismo lugar y a la misma hora, en el edificio del mercado entre las 18.00 y las 21.00 horas. 

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