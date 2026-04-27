Carballo consolida la recuperación inmobiliaria y empresarial con cifras récord en la última década

Obras en un nuevo edificio residencial de Carballo Mar Casal

El Concello de Carballo confirma la consolidación de la recuperación económica y urbanística del municipio tras registrar en los últimos meses cifras que no se alcanzaban desde antes de la crisis de 2008. Los datos facilitados este lunes por fuentes municipales correspondientes al cierre de 2025 y al primer trimestre de 2026 evidencian una tendencia ascendente y sostenida, especialmente en la construcción de vivienda colectiva, la ocupación del suelo industrial y la apertura de nuevos negocios.

En el ámbito residencial, la evolución de las licencias de edificación refleja un cambio de ciclo significativo. Tras varios años, entre 2016 y 2023, en los que la construcción de edificios de viviendas fue prácticamente nula, los ejercicios 2024 y 2025 marcaron un punto de inflexión.

En esos dos años se autorizaron 76 y 48 viviendas en edificios, respectivamente. El pasado año se cerró con un total de 80 viviendas, la segunda cifra más alta desde 2008, solo superada por las 97 registradas en 2024. En el arranque de 2026 ya se han tramitado licencias para 14 nuevas viviendas, de las cuales nueve corresponden a edificios y cinco a unifamiliares.

Polígono y comercios

El desarrollo industrial continúa siendo uno de los pilares del crecimiento local. El polígono de Bértoa mantiene una ocupación superior al 90% en su primera fase, mientras que la segunda, con una superficie de más de 718.000 metros cuadrados, tiene ya todas sus parcelas vendidas. Desde el inicio de esta ampliación, la actividad ha sido constante, con una media de cerca de once licencias anuales para naves industriales entre 2011 y 2025, destacando el pico de 24 alcanzado en 2017. Ante esta elevada demanda, el Concello insiste en la necesidad de avanzar con la mayor rapidez en el desarrollo de la tercera fase prevista, que sumará otros 443.000 metros cuadrados para atender el interés de nuevas empresas.

La vitalidad económica también se refleja en el comercio y los servicios. En 2025 se registraron 95 comunicaciones previas de inicio de actividad, la cifra más alta de los últimos ocho años, lo que supone prácticamente duplicar los datos de ejercicios como 2013 o 2024. Este incremento confirma una recuperación clara de la confianza empresarial. En los tres primeros meses de 2026 ya se han contabilizado 12 nuevas actividades, entre ellas un restaurante en la zona de A Revolta, que sigue consolidándose como uno de los principales polos comerciales del municipio.

Los datos globales permiten concluir que Carballo ha superado el prolongado periodo de estancamiento posterior a la crisis inmobiliaria. Desde 2003 se han solicitado licencias para un total de 4.189 viviendas, 251 naves industriales y 2.489 actividades económicas, cifras que reflejan la evolución del tejido productivo en las últimas décadas.

Desde el Concello destacan que la combinación de nuevas promociones residenciales, la plena ocupación del suelo industrial disponible y el incremento en la apertura de negocios sitúan a Carballo como un referente de crecimiento en Galicia. La administración local continuará trabajando en la agilización de los trámites y en la mejora de infraestructuras para mantener esta tendencia positiva en los próximos años.