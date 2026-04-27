La cafetería del Pazo da Cultura de Carballo ingresará cuatro millones de euros en los próximos diez años

Cafeteria del Pazo da Cultura de Carballo Mar Casal

El Concello de Carballo busca un nuevo concesionario para prestar los servicios de la cafetería del Pazo da Cultura que, según las previsiones, generará unos ingresos de unos cuatro millones de euros durante los próximos diez años. El contrato está ahora mismo en licitación.

El estudio de viabilidad calcula unos ingresos totales de 4.003.272 euros durante los diez años de duración del contrato, con una media anual superior a los 400.000 euros. Para el primer ejercicio, la previsión sitúa la facturación diaria en torno a los 1.226 euros, una cifra que refleja el flujo de usuarios que genera el Pazo en su actividad habitual.

A cambio de la explotación del servicio, la empresa adjudicataria deberá abonar al Concello un canon mínimo de 16.276 euros al año, lo que equivale a 1.356 euros mensuales. Este pago garantizará un ingreso estable para las arcas municipales, aunque podrá incrementarse en función de las ofertas que presenten las empresas interesadas en el proceso.

Uno de los aspectos más relevantes del contrato será la inversión que deberá asumir la adjudicataria para garantizar el funcionamiento del servicio en condiciones adecuadas. El estudio cifra en 27.440 euros el coste del nuevo equipamiento necesario. La mayor parte de esa inversión se concentra en la cocina, con más de 14.800 euros destinados a dotar el local de equipamiento profesional.

Entre los elementos previstos figuran una cocina industrial de gas, campana de extracción, lavavajillas, frigorífico, congelador, horno, microondas y plancha, además de vitrinas expositoras y pequeño utillaje. Se trata de una dotación que permitirá ofrecer no solo servicio de cafetería, sino también una oferta básica de restauración adaptada a la actividad del recinto.

A esto se suma la mejora general del espacio, valorada en más de 12.600 euros, que incluye la renovación del mobiliario de sala, con mesas y sillas, así como la instalación de sistemas de cobro como el terminal de punto de venta o la caja registradora. También se contempla la adecuación de la barra y otros elementos necesarios para modernizar el local. Aunque parte de este equipamiento ya existe, el documento prevé una renovación progresiva durante toda la concesión.

En concreto, se estima que cada año será necesario reponer aproximadamente el 10% del material, lo que obligará a la empresa a mantener una inversión constante para garantizar el buen estado de las instalaciones y evitar el deterioro del servicio.

El contrato establece también que la cafetería deberá adaptarse al calendario de actividad del recinto, manteniendo su funcionamiento en los momentos de mayor afluencia de público. De este modo, el servicio se concibe como un complemento directo a la oferta cultural, pensado para dar respuesta a las necesidades de los asistentes.