La policía conciencia sobre seguridad vial en MercaEscola Carballo

Sesión sobre seguridad vial, ayer, en MercaEscola Mar Casal

Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión del programa MercaEscola, promovido por el Concello de Carballo. En esta ocasión la Policía Local impartió una charla de seguridad vial, concienciando sobre la importancia de cumplir la normativa.

El acto fue presentado por el concejal de Seguridad, Juan Seoane. También se repartieron chalecos reflectantes a los asistentes. El próximo lunes se abordará los servicios financieros y bancarios a través del programa Consumo en ruta. Será a las 17.00 horas en el mercado.