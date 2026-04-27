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Carballo

La policía conciencia sobre seguridad vial en MercaEscola Carballo

Continúan las sesiones en el mercado carballés y el próximo lunes se hablará sobre servicios financieros y bancarios

Redacción
27/04/2026 21:23
Sesión sobre seguridad vial, ayer, en MercaEscola
Sesión sobre seguridad vial, ayer, en MercaEscola
Mar Casal
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Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión del programa MercaEscola, promovido por el Concello de Carballo. En esta ocasión la Policía Local impartió una charla de seguridad vial, concienciando sobre la importancia de cumplir la normativa. 

El acto fue presentado por el concejal de Seguridad, Juan Seoane. También se repartieron chalecos reflectantes a los asistentes. El próximo lunes se abordará los servicios financieros y bancarios a través del programa Consumo en ruta. Será a las 17.00 horas en el mercado.

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