La propuesta ‘Pesca Saúde’ para promover los productos del mar llega a la comarca de Bergantiños

Puesto de venta de pescado en el mercado de Carballo IG

El proyecto de cooperación ‘Pesca Saúde’ llega este martes a Carballo y en los próximos días estará en Malpica y A Laracha con la campaña ‘Alimentos de mar, alimentos de vida’. Esta iniciativa busca concienciar a la población sobre la importancia de incluir productos pesqueros de las lonjas gallegas en la dieta diaria para lograr una nutrición sana, equilibrada y sostenible.

Esta mañana entre las 11.00 y las 13.00 horas en el acceso al centro de salud de Carballo habrá una ‘FoodBike’ promocional donde se llevarán a cabo diversas acciones de dinamización. Entre el material que se entregará destaca un recetario, información sobre propiedades nutricionales y vales de compra. A las 11.30 horas tendrá lugar la presentación institucional de la propuesta, con la participación de representantes de los GALP de la Costa da Morte, promotor de la iniciativa.

A continuación, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos elaborados por profesionales de la zona. La misma campaña se trasladará mañana miércoles al centro de salud de Malpica y el jueves al de A Laracha, en horario de 11.00 a 13.00.