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Carballo

Un fin de semana inclusivo de Un Paso Máis en Gandarío

Los participantes disfrutaron de las actividades náuticas como paddle surf y kayak

Redacción
27/04/2026 22:17
Un paso Máis practicando actividades náuticas
Un paso Máis practicando actividades náuticas
EC
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La agrupación deportiva Un Paso Máis disfrutó de un fin de semana con actividades náuticas en el albergue de Gandarío, gracias al premio del club Enki en la carrera del pasado año. 

Entre las actividades náuticas se encontraba paddle surf y kayak, que hizo disfrutar a los asistentes de una plena jornada festiva, demostrando que el deporte y la diversión no entiende de barreras. 

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