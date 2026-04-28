A Semana da Familia continúa en Carballo
Este mércores haberá un taller sobre novas tecnoloxías e Intelixencia Artificial
As actividades arredor da Semana da Familia, que chega a súa edición número 19, continúan este mércores en Carballo. Manuel Ángel García, xerente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) impartirá un taller para os pais e fillos para reflexionar sobre o uso responsable das novas tecnoloxías e da Intelixencia Artificial (IA). Será ás 20.30 horas.
Este martes houbo unha conferencia titulada "Os maiores sós tamén son familia" e presentación do programa Acompáñote a cargo de Dolores Rivas Lombardero, directora de Cáritas A Coruña. A primeira conferencia foi o luns con Santiago Díaz, director de ACN en Galicia, co título "Familias que dan testimonio: historias reais de cristiáns perse".
A Semana da Familia está promovida pola parroquia carballesa e a Asociación de Pais Católicos. As actividades rematarán o vindeiro domingo.