Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Alumnado de Secundaria reescribe la historia de Carballo con Cabeza Quiles

Jóvenes del Alfredo Brañas y del Parga Pondal vieron la relación de los topónimos con los lugares

Redacción
28/04/2026 22:26
ies_parga_pondal_microtoponimia (6)
Alumnado del Parga Pondal en la ruta por Carballo
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Servicio de Normalización Lingüística de Carballo promovió en las últimas semanas varios itinerarios didácticos centrados en la microtoponimia, la disciplina que estudia los nombres de lugares, regatos fuentes, penedos o fincas. Las jornadas contaron con el saber del experto en toponimia Fernando Cabeza Quiles, que fue el encargado de guiar a los jóvenes de los institutos Alfredo Brañas y Parga Pondal por las historias escondidas tras los nombres de su entorno

La actividad se dividió en dos recorridos adaptados al entorno de cada centro educativo y permitió que los estudiantes de Latín comprobasen la huella de la lengua madre en la actualidad. El alumnado del Parga Pondal siguió el curso de Rego da Balsa hasta llegar a los Baños Novos, mientras Cabeza Quiles les explicaba los nombres ligados al agua y al pasado balneario como A Vella Morta (un manantial subterráneo), Riotorto, Muíño da Pintura o la Braña da Condesa. Este recorrido permitió ver la evolución urbana de Carballo desde el lecho de su río. 

El alumnado del Alfredo Brañas realizaron la Ruta das alturas, poniendo el foco en la geología. Así, se exploró el significado de términos como O Petón o A Petoeira (referentes a elevaciones rocosas), descubrieron el curioso origen de la Chousa da Besta y del Camiño do Lagarto, y visitaron O Ferradal, conocido por sus fuentes ricas en hierro. También hubo espacio para la memoria industrial en lugares como A Canteira do Chorís.

 El objetivo de la iniciativa es que los jóvenes entiendan que la microtoponimia es un patrimonio inmaterial que corre el riesgo de desaparecer si no se conoce y se utiliza. Fernando Cabeza Quiles destacó el gran interés del alumnado, destacando que nombres como A Gouvea (un fondal visto desde la altura) o Vitureira (lugar de buitres) son fósiles lingüísticos que hablan de cómo vivían y cómo veían el mundo nuestros antepasados.

ies_alfredo_branas_microtoponima (1)
Alumnado del Alfredo Brañas en la ruta por Carballo
IG
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Charla da Semana da Familia este luns na parroquia

A Semana da Familia continúa en Carballo
Redacción
Presentación de la campaña este martes en Carballo

El GALP promueve hábitos saludables y consumo de pescado en Carballo
Redacción
Entrega de las distinciones de calidad turística

La Costa da Morte apuesta por la calidad turística
Redacción
ies_parga_pondal_microtoponimia (6)

Alumnado de Secundaria reescribe la historia de Carballo con Cabeza Quiles
Redacción