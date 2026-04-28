Alumnado de Secundaria reescribe la historia de Carballo con Cabeza Quiles

Alumnado del Parga Pondal en la ruta por Carballo IG

El Servicio de Normalización Lingüística de Carballo promovió en las últimas semanas varios itinerarios didácticos centrados en la microtoponimia, la disciplina que estudia los nombres de lugares, regatos fuentes, penedos o fincas. Las jornadas contaron con el saber del experto en toponimia Fernando Cabeza Quiles, que fue el encargado de guiar a los jóvenes de los institutos Alfredo Brañas y Parga Pondal por las historias escondidas tras los nombres de su entorno.

La actividad se dividió en dos recorridos adaptados al entorno de cada centro educativo y permitió que los estudiantes de Latín comprobasen la huella de la lengua madre en la actualidad. El alumnado del Parga Pondal siguió el curso de Rego da Balsa hasta llegar a los Baños Novos, mientras Cabeza Quiles les explicaba los nombres ligados al agua y al pasado balneario como A Vella Morta (un manantial subterráneo), Riotorto, Muíño da Pintura o la Braña da Condesa. Este recorrido permitió ver la evolución urbana de Carballo desde el lecho de su río.

El alumnado del Alfredo Brañas realizaron la Ruta das alturas, poniendo el foco en la geología. Así, se exploró el significado de términos como O Petón o A Petoeira (referentes a elevaciones rocosas), descubrieron el curioso origen de la Chousa da Besta y del Camiño do Lagarto, y visitaron O Ferradal, conocido por sus fuentes ricas en hierro. También hubo espacio para la memoria industrial en lugares como A Canteira do Chorís.

El objetivo de la iniciativa es que los jóvenes entiendan que la microtoponimia es un patrimonio inmaterial que corre el riesgo de desaparecer si no se conoce y se utiliza. Fernando Cabeza Quiles destacó el gran interés del alumnado, destacando que nombres como A Gouvea (un fondal visto desde la altura) o Vitureira (lugar de buitres) son fósiles lingüísticos que hablan de cómo vivían y cómo veían el mundo nuestros antepasados.