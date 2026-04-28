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Carballo

El GALP promueve hábitos saludables y consumo de pescado en Carballo

La misma propuesta será presentada este miércoles en Malpica y el jueves en A Laracha

Redacción
28/04/2026 22:41
Presentación de la campaña este martes en Carballo
Presentación de la campaña este martes en Carballo
Mar Casal
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El proyecto de cooperación ‘ Pesca Saúde’ llegó ayer al centro de salud de Carballo, con la campaña ‘Alimentos de mar, alimentos de vida’. La iniciativa está promovida por el GALP de la Consellería de Pesca y pretende concienciar a la población sobre hábitos saludables y el consumo de pescado de las lonjas gallegas en la dieta diaria para una nutrición sana, equilibrada y sostenible. 

Además de entregar folletos informativos, hubo degustación de los productos, con mucha aceptación. La campaña se traslada hoy a Malpica y mañana a A Laracha.

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