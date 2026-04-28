El GALP promueve hábitos saludables y consumo de pescado en Carballo

Presentación de la campaña este martes en Carballo Mar Casal

El proyecto de cooperación ‘ Pesca Saúde’ llegó ayer al centro de salud de Carballo, con la campaña ‘Alimentos de mar, alimentos de vida’. La iniciativa está promovida por el GALP de la Consellería de Pesca y pretende concienciar a la población sobre hábitos saludables y el consumo de pescado de las lonjas gallegas en la dieta diaria para una nutrición sana, equilibrada y sostenible.

Además de entregar folletos informativos, hubo degustación de los productos, con mucha aceptación. La campaña se traslada hoy a Malpica y mañana a A Laracha.