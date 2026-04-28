Javier Domínguez destaca la apuesta de Sogama por el reciclaje textil y la moda circular

Javier Domínguez (2ºdch.) en el encuentro celebrado el lunes en Almería Cedida

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, fue uno de los ponentes que participó en el V Encuentro Esgrem (Entes supramunicipales para la gestión de residuos municipales) celebrado el pasado lunes en Almería.

Domínguez Lino intervino concretamente en una mesa redonda centrada en el impulso al reciclaje del residuo textil, aprovechando para dejar constancia del plan de acción diseñado al respecto por el Gobierno gallego y que tiene su máximo exponente en la que será la primera planta pública de clasificación de textiles en España.

Durante su exposición, Domínguez Lino recordó que la moda rápida de usar y tirar está generando un problema ambiental de gran magnitud, con la particularidad de que un alto porcentaje de residuo textil se sigue depositando en la fracción resto.

Es por ello que, desde su punto de vista, urge avanzar hacia un modelo de producción y negocio más sostenible y respetuoso con el entorno.

Explicó, además, que teniendo en cuenta las exigencias de la ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tanto en relación a la recogida diferenciada del textil como a la obligación que deben asumir los productores de incorporar a sus artículos un porcentaje de fibra reciclada, la Xunta de Galicia, a través de Sogama, decidió poner en marcha, en el complejo mediambiental de Cerceda, la que será la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de España, a la que se destinará una inversión de 22,4 millones.

Elogió asimismo el papel desempeñado por entidades sin ánimo de lucro en la gestión de residuo textil e hizo especial referencia a los famosos roperos de Cáritas que antes existían en los municipios gallegos y a su magnífica labor social que, paralelamente, ayudaba a mitigar un problema ambiental.

En este sentido, y en relación a la implantación de la recogida selectiva del textil en los ayuntamientos, obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, recomendó que, para mayores garantías, se haga atendiendo a las particularidades de cada territorio.

En cuanto a la proyectada y pionera planta de clasificación de residuo textil, apuntó que tendrá una capacidad inicial de 3.000 Tm/año, ampliables a 24.000.

Los residuos textiles serán sometidos, en primera instancia, a un proceso de preclasificación, donde se separarán las prendas que estén en buenas condiciones para un segundo uso.

La parte restante se separará de forma automática, con un sistema apoyado por inteligencia artificial, retirando a continuación elementos accesorios tales como botones, cremalleras, etcétera.

El material resultante se prensa y envía a los centros recicladores para transformarse en fibra textil reciclada o bien, en caso de no cumplir los requisitos de calidad, en productos aislantes.

La parte que no pueda ser reutilizada ni reciclada, se valorizará energéticamente para producir electricidad, evitando de esta forma que acabe enterrada en vertedero.