La Costa da Morte apuesta por la calidad turística

Entrega de las distinciones de calidad turística IG

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; y el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira participaron ayer en la entrega de las 33 nuevas distinciones Sicted a entidades del destino de la Costa da Morte, en un acto celebrado en la Casa de Cultura de Vimianzo. La alcaldesa, Mónica Rodríguez, ejerció de anfitriona. La gestión de estos diplomas que avalan la calidad turística corresponde a la Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), con el apoyo de Turismo de Galicia.

Los participantes coincidieron en destacar la implicación del tejido social y económico de la comarca en la mejora de la calidad turística. Merelles subrayó que a finales del 2025 había un total de 18 destinos Sicted con 1.269 entidades distinguidas y 1.522 entidades turísticas participantes, marcando un máximo histórico. Indicó, además, que Galicia es la tercera comunidad con más distinciones, por detrás de Andalucía y Valencia, y subrayó que la Costa da Morte es un claro ejemplo de crecimiento turístico.

El vicepresidente provincial y responsable de Turismo señaló la importancia de iniciativas como esta para mejorar los servicios municipales y la experiencia de los visitantes, incidiendo en que la buena gestión del turismo resulta clave para generar economía, empleo y fijar población en el territorio. El presidente de la CMAT y alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y el vocal, Pepe Formoso, también coincidieron en subrayar la importancia de la colaboración entre las administraciones y empresas para seguir mejorando la calidad turística.

Recibieron el reconocimiento al esfuerzo por mejorar la calidad de los servicios turísticos en el destino 8 hoteles y apartamentos turísticos, 2 empresas de turismo activo, 8 alojamientos rurales, 5 museos y centros de interés turístico visitable, 2 albergues, 7 oficinas de información turística y un establecimiento de turismo de bienestar. El acto culminó con la entrega de los distintivos Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos).

Las oficinas de información turística de Caión, Cee, Carballo o Laxe, el museo do Mar de Laxe, el castillo de Vimianzo, las Torres do Allo (Zas) o el Centro de Interpretación de los Molinos de Agua da Costa da Morte (Laracha) son algunos de los entes públicos que han recibido el reconocimiento.