Vía libre al plan especial de la ciudad deportiva da Lagoa a pesar del malestar vecinal

Los afectados por las expropiaciones para la ciudad deportiva de A Lagoa acudieron al pleno

El pleno de Carballo dio luz verde definitiva la tarde del lunes al plan especial de la ciudad deportiva de A Lagoa, un paso urbanístico clave para el desarrollo de las futuras instalaciones. La aprobación salió adelante con los votos favorables de BNG y PSOE (15), frente al rechazo del PP (6), en una sesión en la que los vecinos afectados por las expropiaciones hicieron acto de presencia para hacer visible su oposición a la ubicación del proyecto.

Con un comportamiento respetuoso en todo momento, los propietarios siguieron la sesión portando carteles en los que se podían leer mensajes como “Non á expropiación” o “Os políticos inventan a expropiación e afecta a vivendas”. Algunos de ellos alzaron las pancartas durante las intervenciones, reflejando el malestar existente. El debate plenario, que se prolongó durante cerca de media hora en este tema, dejó claro que la discrepancia no está tanto en la necesidad de nuevas infraestructuras deportivas como en la forma en la que se ha tramitado el expediente y en el alcance real del proyecto.

Desde el PSOE, Mari Carmen Vila defendió que el plan responde a una iniciativa aprobada por mayoría en el mandato anterior y respaldada por informes técnicos favorables. “Os informes son todos favorables para que se poidan facer nese sitio”, subrayó. La concejala socialista apeló a la sensibilidad con los propietarios, reconociendo que “as expropiacións son momentos duros”, pero insistió en que “nalgunha zona ten que estar” la instalación y que A Lagoa es el emplazamiento idóneo tanto por su cercanía con el centro como por el papel que tendrá la ciudad deportiva en desarrollar este entorno.

Críticas al procedimiento

El concejal del PP Rubén Lorenzo durante el pleno

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, centró su intervención en la crítica al procedimiento. A su juicio, el proyecto “cumpriu a lei pero non cumpriu coa xente”, denunciando falta de información, de diálogo real y de participación. “Os afectados tiveron que decatarse máis polo boca a boca ou pola prensa que polo propio Concello”, afirmó. Lorenzo insistió en que el documento aprobado no concreta la ciudad deportiva que se anuncia. “Non hai proxecto básico, nin cronoloxía, nin financiamento. O único que se vai a executar é un vial e unha zona de aparcamentos”, aseguró.

En esa línea, calificó la actuación como “improvisación envolta en propaganda” y criticó que se esté expropiando terrenos “prometendo algo que non saben nin como nin cando se vai a facer”. El edil popular fue más allá al señalar que “cando un proxecto explícase tarde, mal e a desgana, xera desconfianza”, y defendió que su voto en contra “non é contra a cidade deportiva, senón contra o xeito de facer as cousas”. También cuestionó que no se hayan valorado alternativas ni incorporado propuestas vecinales relevantes.

Frente a estas críticas, el concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, defendió tanto el contenido como la tramitación del expediente urbanístico. “Traemos o plan especial, non o proxecto da cidade deportiva”, aclaró, insistiendo en que se trata del paso previo imprescindible para poder desarrollar cualquier actuación posterior. Explicó que este documento define los usos del suelo, la ubicación de equipamientos, viarios y zonas verdes, y establece el marco para los proyectos futuros, que deberán diseñarse uno a uno. Seoane rechazó las acusaciones de falta de transparencia y aseguró que el Concello actuó conforme al procedimiento.

“Houbo notificacións individualizadas, información pública e reunións cos afectados”, afirmó, añadiendo que tanto técnicos como responsables políticos atendieron a los vecinos durante la tramitación. El concejal también manifestó que la ejecución del plan especial se realizará por fases. Según detalló, el desarrollo del ámbito se hará de forma progresiva, priorizando en una primera fase el acondicionamiento del entorno de la Vila de Negreira, la creación de aparcamientos y la obtención de suelo para un pabellón polideportivo multiusos.

El concejal de Planificación Urbana Juan Seoane en un momento del pleno municipal Mar Casal

“As expropiacións non se farán de golpe, senón en función das necesidades”, indicó. Además, respondió directamente a las críticas del PP sobre la supuesta falta de planificación. “Aquí o que hai é planificación, criterios técnicos e non ocorrencias”, señaló, reprochando a los populares que cuestionen ahora un proceso que apoyaron en 2022 cuando se aprobó la moción presentada en ese entonces por Terra Galega.

En la réplica, Vila insistió en que el Concello debe dar a los vecinos toda la información necesaria “para que non se sentan desinformados” y abogó por la “sensibilización do goberno á hora de actuar no expediente de expropiación”. Ante estas afirmaciones, Lorenzo recordó que “a partir de hoxe xa non hai volta atrás para os propietarios”, mientras Seoane defendía que el plan establece precisamente un marco ordenado para el desarrollo futuro y que los proyectos concretos se definirán en fases posteriores.

El alcalde, Daniel Pérez, cerró el debate sobre la ciudad deportiva apelando al interés general. Subrayó el crecimiento de la actividad deportiva en el municipio y la necesidad de nuevas instalaciones. “Non é un capricho do goberno, é unha demanda do tecido deportivo de Carballo”, afirmó.

Pérez defendió que la tramitación se realizó “con todas as garantías” y en línea con otros procedimientos similares, y criticó el uso “partidista” del PP sobre el tema cuando la Xunta también realizará la expropiación de terrenos para la ampliación del polígono o la futura circunvalación.

“Gobernar esixe pensar no ben común”, señaló, mostrando al mismo tiempo “respecto e comprensión” hacia los vecinos afectados.

Contrato energético

También fue muy debatido en el pleno el nuevo contrato de servicios energéticos de Carballo que asciende a 18 millones de euros y tendrá un plazo de concesión de 15 años. Nuevamente PP y BNG centraron las discrepancias, mientras que portavoz socialista anunció su abstención alegando que los pliegos tienen informes favorables y que serán los técnicos de la mesa de contratación los que dirán cómo se sacara adelante.

La portavoz socialista Mari Carmen Vila

Más que decir tuvo Lorenzo que calificó la propuesta como un contrato “ómnibus” y “mastodóntico”, al incluir no solo el mantenimiento de la iluminación pública, sino la red semafórica, el alumbrado festivo o los pasos de peatones inteligentes. En este sentido, criticó que no se dividiera en lotes para no “hipotecar” a las próximas tres corporaciones.

“Isto non é planificación, isto é deixar atado e ben atado un modelo que condiciona a este goberno e aos que van vir. Estamos ante un contrato ómnibus, sen xustificación para non dividilo en lotes”, apuntó, defendiendo además que “un contrato desta contía non debería aprobarse sen unha xustificación sólida de duración, sen dividir en lotes, sen alternativas estudadas e sen auditoría independente”.

El concejal de Innovación, Iván Andrade, indicó que con este contrato Carballo volverá a ser pionero en el Estado, como ya lo fue en 2013 con el anterior contrato. Enumeró todas las mejoras que habrá: nueva iluminación LED más moderna y menos contaminante, 9.100 puntos de luz, reutilización de más de 7.000 luminarias, una iluminación especial para el litoral, un alumbrado festivo que incrementa su dotación económica en un 50%, nuevos pasos de peatones inteligentes o el ahorro que supondrá para el Concello de unos 300.000 euros al año si se toma en cuenta todo lo que incluye.

Recordó a Lorenzo que en enero ya se había avanzado que en este contrato se incluirían los semáforos. “Cando fala da nosa falta de planificación, empezo a pensar que o modelo esgotado que se transmite aquí no pleno é o seu, o seu modelo de oposición”, zanjó. El alcalde terminó el debate añadiendo: “Este goberno non goberna movéndose por tempos electorais, faio con planificación e mirando cara ao futuro e buscando actuacións que sexan transformadoras”.