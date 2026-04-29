Daniel Broña pone el broche del oro al ciclo Primavera enDanza

El espectáculo de hoy pone fin a la edición de este año de Primavera enDanza Mar Casal

La XXIV edición Primavera enDanza llega este jueves a su fin y lo hace recibiendo en el Pazo da Cultura (21.00 horas) a uno de los grandes referentes de la danza nacional: Daniel Doña.

El coreógrafo andaluz, galardonado con premios como el Max de las Artes Escénicas, visita Carballo por primera vez para presentar ‘El verbo’.

En esta pieza Doña despliega un lenguaje único en donde el flamenco, la danza contemporánea y la tradición se funden para explorar la identidad y los rituales que habitan en un mundo en constante cambio.

Esta experiencia sensorial no dejará indiferente a nadie del público.