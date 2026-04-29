El fotógrafo castellonense Xavier Ferrer gana el XXVIII Certame Xosé Manuel Eirís

El miércoles 6 de mayo se entregarán los premios y se inaugurará la muestra con las mejores obras de la presente edición EC

El XXVIII Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís ya tiene ganadores.

Tras la deliberación del pasado 20 de abril en el Pazo da Cultura, el jurado presidido por la concejala de Cultura, Maruxa Cotelo, decidió otorgar los siguientes reconocimientos.

El primer premio, dotado con 1.500 euros, fue para el prestigioso fotógrafo castellonense Xavier Ferrer Chust, por su obra ‘Gasolinera en Armagossa’.

El ganador cuenta con una trayectoria avalada por numerosos premios nacionales e internacionales, nueve de ellos el pasado año, y diversas exposiciones en toda España.

El segundo premio (750 euros), patrocinada por la Fundación Luis Calvo Sanz, recayó en José Manuel Pérez Pena por la fotografía ‘Amencer’.

Este fotógrafo repite éxito en Carballo, tras ser galardonado en 2024 con el Premio Especial Carballo.

El Premio Especial Carballo (500 euros) de este año, patrocinado por Interfilm Carballo y reservado a la mejor obra referida al municipio, fue para Dmytro Yaroshevskyi por la imagen titulada ‘Ansiedad’.

Por último, el accesit de 300 euros fue para Miguel Ángel Vijande Cea por su pieza ‘Roxanne’.

El Concello de Carballo invita a toda la ciudadanía al acto de entrega de galardones, que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas en la primera planta del Pazo da Cultura.

En ese mismo acto quedará inaugurada la muestra que recoge las obras premiadas y una selección de las mejores fotografías presentadas en esta edición, que reflejan la alta calidad técnica y la diversidad creativa que caracteriza al certamen.