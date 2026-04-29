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Carballo

La parroquia carballesa de Lema reivindica la gran labor social legada por Mari Pacoret

El local vecinal de la localidad acoge esta tarde el descubrimiento de una placa en su honor

Manuel Froxán Rial
29/04/2026 23:03
Imagen de la malograda vecina de Lema, Mari Pacoret
Imagen de la malograda vecina de Lema, Mari Pacoret
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En el centro social de Lema se va a descubrir este jueves (19.30 horas) una placa en honor de la malograda Mari Pacoret. 

Este reconocimiento coincide con el día de nacimiento de la homenajeada, fallecida a finales del pasado año. 

Desde la Asociación Cultural Ría de Lema destacan que el acto pretende ser un reconocimiento del conjunto de la parroquia a una mujer que dedicó buena parte de su vida a tejer redes de colaboración y a buscar el bienestar de sus vecinos. 

Resaltan asimismo que la homenajeada, ni aún en las circunstancias más adversas, perdió nunca el positivismo que contagiaba a todos los que trabajaban con ella, tanto en el ámbito profesional como en las muchas tareas de voluntariado que desempeñó. 

Esa alegría sería precisamente, añaden, el motor que le permitió unir voluntades y sacar adelante proyectos muy importantes tanto para Lema como para el conjunto de Carballo, todo ello haciendo gala siempre de una gran humildad. 

Con la placa que esta tarde se va a descubrir en su honor se quiere perpetuar su memoria y simbolizar el agradecimiento de todos los que la conocieron y trataron por su entrega desinteresada que se extendió por todo slos ámbitos de la vida social. 

Participó activamente en la constitución de la AC Ría de Lema, al igual que en el Consello Parroquial de Lema, además de colaborar con la comisión de fiestas de Carballo, la Fundación Mulleres y la AC A Foucella, y de formar parte de la directiva del CCA de Carballo.

 El homenaje de este jueves contará con la presencia de una representación del Concello de Carballo, encabezada por su alcalde, Daniel Pérez. 

Al acto institucional seguirá una degustación de pinchos con servicio de barra a beneficio de la AC Ría de Lema y música en directo a cargo de Pablo Carballo, que presentará su disco ‘Simbiose’.

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