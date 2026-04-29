Seis empresas presentan sus ofertas para diseñar la rehabilitación integral del edificio del ayuntamiento carballés

Consistorio de Carballo Mar Casal

Seis empresas y equipos de arquitectura han presentado sus ofertas para llevar a cabo el diseño de la rehabilitación integral del edificio del ayuntamiento carballés. Esta actuación es el punto de partido del ‘Plan de Actuación Integrado Carballo a man’, enmarcado en la denominada Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

El programa cuenta con una inversión total de 10,9 millones de euros, una parte de los cuales se destinan a esta actuación.

El proyecto técnico busca transformar una estructura construida en el año 1973, cuya eficiencia energética quedó casi obsoleta, en un espacio de consumo casi nulo, alcanzando una reducción del 49,82% en el consumo de energía primaria no renovable, pasando de los actuales 136,29 kWh/m² al año a tan solo 68,39 kWh/m² anuales.

Las empresas licitadoras deberán proponer en sus presentaciones soluciones que girarán en torno a cuatro ejes principales: la mejora de la envolvente, la cubierta ecológica, energías limpias e iluminación LED. Además del reto energético, la rehabilitación de la casa consistorial eliminará las barreras arquitectónicas existentes para garantizar la accesibilidad universal.

Desde el gobierno carballés señalan que el diseño final será objeto de consulta con el personal municipal, ya que en el edificio trabajan casi 120 personas. El objetivo es que la solución técnica sea consensuada y mejore la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía desde el consistorio.

Con la evaluación de las seis ofertas presentadas, el Concello carballés indica que da un paso decisivo hacia unan administración “más moderna, verde y próxima, alineada con los objetivos europeos de lucha contra el cambio climático”.