Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Seis empresas presentan sus ofertas para diseñar la rehabilitación integral del edificio del ayuntamiento carballés

El proyecto técnico busca transformar una estructura construida en 1973 en un espacio de consumo energético casi nulo

Redacción
29/04/2026 23:53
Consistorio de Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

 Seis empresas y equipos de arquitectura han presentado sus ofertas para llevar a cabo el diseño de la rehabilitación integral del edificio del ayuntamiento carballés. Esta actuación es el punto de partido del ‘Plan de Actuación Integrado Carballo a man’, enmarcado en la denominada Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). 

El programa cuenta con una inversión total de 10,9 millones de euros, una parte de los cuales se destinan a esta actuación. 

El proyecto técnico busca transformar una estructura construida en el año 1973, cuya eficiencia energética quedó casi obsoleta, en un espacio de consumo casi nulo, alcanzando una reducción del 49,82% en el consumo de energía primaria no renovable, pasando de los actuales 136,29 kWh/m² al año a tan solo 68,39 kWh/m² anuales. 

Las empresas licitadoras deberán proponer en sus presentaciones soluciones que girarán en torno a cuatro ejes principales: la mejora de la envolvente, la cubierta ecológica, energías limpias e iluminación LED. Además del reto energético, la rehabilitación de la casa consistorial eliminará las barreras arquitectónicas existentes para garantizar la accesibilidad universal. 

Desde el gobierno carballés señalan que el diseño final será objeto de consulta con el personal municipal, ya que en el edificio trabajan casi 120 personas. El objetivo es que la solución técnica sea consensuada y mejore la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía desde el consistorio.

 Con la evaluación de las seis ofertas presentadas, el Concello carballés indica que da un paso decisivo hacia unan administración “más moderna, verde y próxima, alineada con los objetivos europeos de lucha contra el cambio climático”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Seis empresas presentan sus ofertas para diseñar la rehabilitación integral del edificio del ayuntamiento carballés
Redacción
El espectáculo de hoy pone el broche de oro a la edición de este año de Primavera enDanza

Daniel Broña pone el broche del oro al ciclo Primavera enDanza
Redacción
El miércoles 6 de mayo se entregarán los premios y se inaugurará la muestra con las mejores obras de la presente edición

El fotógrafo castellonense Xavier Ferrer gana el XXVIII Certame Xosé Manuel Eirís
Manuel Froxán Rial
Imagen de la malograda vecina de Lema, Mari Pacoret

La parroquia carballesa de Lema reivindica la gran labor social legada por Mari Pacoret
Manuel Froxán Rial