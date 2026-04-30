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Carballo

Axober organiza una jornada sobre ciberseguridad para empresas y autónomos

La actividad se llevará a cabo el próximo día 6 de mayo en el Edificio Administrativo de A Laracha

Manuel Froxán Rial y Redacción
30/04/2026 22:37
Una de las últimas actividades ofertadas por Axober
Una de las últimas actividades ofertadas por Axober
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La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober), en colaboración con el Concello de A Laracha, organiza la jornada formativa denominada “Ciberseguridade para pemes e autónomos: o poder das persoas”. 

Será el próximo miércoles, día 6 de mayo, de 15.00 a 17.00 hors en el Edificio Administrativo del Concello de A Laracha. 

La actividad va dirigida preferentemente a empresas, pero también a personas que quieran protegerse en el entorno digital. 

La inscripción es gratuita y puede formalizarse en el siguiente enlace: https://axober.org/axenda/xornada-ciberseguridade-laracha/. 

La jornada cuenta también con el apoyo de Amtega.

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