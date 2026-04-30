Axober organiza una jornada sobre ciberseguridad para empresas y autónomos

Una de las últimas actividades ofertadas por Axober EC

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober), en colaboración con el Concello de A Laracha, organiza la jornada formativa denominada “Ciberseguridade para pemes e autónomos: o poder das persoas”.

Será el próximo miércoles, día 6 de mayo, de 15.00 a 17.00 hors en el Edificio Administrativo del Concello de A Laracha.

La actividad va dirigida preferentemente a empresas, pero también a personas que quieran protegerse en el entorno digital.

La inscripción es gratuita y puede formalizarse en el siguiente enlace: https://axober.org/axenda/xornada-ciberseguridade-laracha/.

La jornada cuenta también con el apoyo de Amtega.