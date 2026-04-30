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Carballo

El IES Parga Pondal participa en un intercambio pedagógico con centros educativos de Ferrol y Teo

La próxima semana visitarán el instituto carballés los socios del programa

Manuel Froxán Rial
30/04/2026 23:28
El equipo del IES Parga Pondal visitó el miércoles el Conservatorio de Música Xan Viaño, en Ferrol
El equipo del IES Parga Pondal visitó el miércoles el Conservatorio de Música Xan Viaño, en Ferrol
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El profesorado del IES Parga Pondal de Carballo inició esta semana una serie de jornadas de observación compartida dentro del programa Observa-Acción de la Xunta. 

La iniciativa busca que distintos centros educativos gallegos establezcan redes de colaboración para analizar y mejorar sus métodos de trabajo. 

En esta edición, el instituto carballés está emparejado con el Conservatorio de Música de Ferrol y el IES de Cacheiras (Teo). 

Tras una primera toma de contacto ayer en Ferrol, el próximo jueves el Parga Pondal será el centro anfitrión, mientras que el día 19 de mayo la delegación de docentes se desplazará hasta Cabezas para cerrar el ciclo. 

El programa trata de favorecer el aprendizaje entre iguales. El objetivo es que los docentes puedan entrar en otras aulas, observar dinámicas distintas y reflexionar sobre su propia práctica diaria. 

“Trátase de abrir as portas do centro para ver outras realidades e, ao mesmo tempo, deixar que outros miren o que facemos nós con ollos críticos e construtivos”, señalan desde el equipo participante del Parga Pondal. 

Durante la visita de la próxima semana, el IES compartirá con el profesorado de Ferrol y Teo las líneas de trabajo que vienen desarrollando en materia de convivencia e inclusión, dos de los pilares que definen la identidad del centro carballés. 

Uno de sus recursos son los ‘patios dinámicos’, en los que se intenta diversificar el tiempo de ocio con talleres diversos (manga, huerta, música...) para que sea un espacio de integración. 

También disponen, desde hace más de 20 años, de su propio modelo de mediación escolar, con el que se pretende que la comunidad educativa resuelva sus conflictos de forma dialogada

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