La Diputación refuerza la seguridad viaria en Carballo, Dumbría y Cerceda

La corporación provincial se reunió el pasado miércoles Cedida

Entre los acuerdos adoptados por la corporación provincial en la sesión celebrada esta semana figuró el de invertir 1.100.000 euros en actuaciones de mejora y conservación de carreteras de los municipios de Carballo, Dumbría y Cerceda.

De esta forma, se busca reforzar la seguridad en esos viales para garantizar unas condiciones de circulación más seguras y confortables en tramos deteriorados y con deformaciones y problemas estructurales derivados del paso del tiempo y de las condiciones meteorológicas.

En el municipio de Carballo se llevará a cabo la reconstrucción de un muro de escollera en la carretera DP 1914 (Carballo-Portomouro), concretamente en el punto kilométrico 10+630, con una inversión de 200.972,52 euros.

La intervención es consecuencia de la aparición de grietas y hundimientos en el carril, provocados por la pérdida de estabilidad del terreno y la degradación de la escollera.

Los trabajos consistirán en el desmontaje de las piedras actuales y su reubicación, reforzando la estructura con nuevo material filtrante, geotéxtiles y sistemas de drenaje.

Además, se realizarán tareas de saneamiento del firme, reposición completa de las capas afectadas y mejora del drenaje.

En Dumbría se destinarán 450.448,82 euros a reparar el firme de la carretera DP 3404 (Serra de Outes-Dumbría), entre los puntos kilométricos 22+790 y 27+160.

La actuación incluye trabajos previos de limpieza de arcenes y cunetas, para acometer después el fresado de las zonas deterioradas y, a continuación, extender una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor, garantizando una superficie uniforme y resistente.

También se renovarán las marcas viarias para mejorar la visibilidad.

Por último, se actuará en la DP 2403 entre Cerceda y Xesteda mediante un desembolso de 447.583,28 euros.

Se trata de un tramo viario con un acusado desgaste, por lo que se va a renovar la capa de rodadura a base de mezcla bituminosa en caliente

Un "antes e un despois" en Imende

El Concello de Carballo también está acometiendo un ambicioso proyecto de mejora viaria en el núcleo de Imende, perteneciente a la parroquia de Noicela.

Las obras en curso cuentan con un presupuesto de 434.808 euros y aspiran a conseguir una transformación integral apostando por la calidad urbana y el respeto por el patrimonio rural, según señala el alcalde, Daniel Pérez, que este jueves acudió a supervisar los trabajos en compañía del concejal de Obras, Luis Lamas.

En total se pavimentará una superficie de 10.280 metros cuadrados.

El regidor pone en valor la solución técnica empleada, basada en el uso del hormigón de alta resistencia, añadiendo que el modelo de pavimentación empleado supone “un antes e un despois na configuración dos nosos núcleos tradicionais”.

Daniel Pérez explica que la elección de este material no es casual sino que responde a un compromiso con la excelencia paisajística: ”Estamos a seguir as directrices da Guía de boas prácticas en intervencións en núcleos rurais editada polo Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente”.

Destaca asimismo que este tipo de acabados “axústanse mellor á contorna tradicional que o asfalto convencional, ademais de ofrecer unha maior durabilidade e unha estética moito máis integrada co carácter rural de núcleos coma o da Imende”. ç

Luis Lamas resalta que la intervención va mucho más allá de la superficie, por cuanto en el proyecto también se incluyó la renovación o finalización de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua y pluviales, así como el soterramiento del cableado para el alumbrado y telecomunicaciones.

El alcalde, Daniel Pérez, acudió a supervisar la evolución de las obras Cedida

Campo de fútbol de Pedra Queimada

Por otra parte, el Concello de Malpica acaba de adjudicar las obras de mejora del campo de fútbol municipal de Pedra Queimada a la empresa Mondo Ibérica SAU por un importe de 216.162,94 euros.

La actuación se financiará con cargo a la pasada anualidad del Plan de Obras e Servizos de la Diputación.

El proyecto permitirá modernizar las instalaciones deportivas mediante la sustitución del césped artificial por otro de última generación, la renovación del sistema de riego, nuevos banquillos y la instalación de un acolchado en la barandilla perimetral del recinto para prevenir posibles percances.