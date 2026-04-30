León Benavente lidera el cartel de un Rockin’ 2026 con mucha presencia femenina y talento local

El festival se llevará a cabo en los escenarios habituales de la Prazo do Concello y Parque do Anllóns Raúl López Molina

El Rockin’ 2026 ya tiene fecha y cartel. El festival de rock independiente se celebrará en Carballo el 27 de junio, en plena víspera de la Festa do Bosque.

La organización del evento, que cuenta un año más con el apoyo de las concejalías de Mocidade e Festas, reitera su compromiso con la música local y el talento femenino como pilares fundamentales para construir futuro desde la cultura.

Por ello, uno de los momentos más esperados por el público será la actuación de Charlie, banda carballesa en la que destaca la voz de Carla Queijo, que compartirá el escenario principal con grandes nombres de la escena estatal.

El cartel se completa con una amplia representación de estilos y procedencias. Al frente del mismo estará León Benavente, banda que traerá a Carballo su rock visceral y sus letras afiladas sobre la realidad actual.

Otro nombre destacado será Tiburona, el potente power trío madrileño llega para demostrar que la presencia femenina es un signo de calidad en la música en directo.

Completará el programa el dúo ferrolano Mentah, un referente en la escena gallega.