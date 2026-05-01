Carballo
Abre sus puertas en la calle Camiño Novo de Carballo la cafetería Ceibo
La iniciativa empresarial corre a cargo de la hostelera Oriana Gisela Frare
Este viernes, día 1 de mayo, abrió sus puertas una nueva iniciativa hostelera en Carballo. Se trata de la cafetería Ceibo, emplazada en el número 18 de la calle Camiño Novo de la capital carballesa.
El establecimiento está regentado por la hostelera Oriana Gisela Frare, una persona muy vinculada a la hostelería carballesa que esta vez apuesta por un local que sirve café de primerísima calidad y variantes especiales para desayunos.
A la inauguración asistieron un buen número de amigos de la emprendedora, a la que desearon la mejor de las suertes.