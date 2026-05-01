Carballo oferta nuevas acciones formativas dentro de su plan de capacitación digital

Alumnos que participaron en el curso dirigido a representantes del comercio local Cedida

Carballo sigue avanzando en su plan de capacitación tecnológica con nuevas acciones formativas dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

En el último mes más de medio centenar de personas participaron en cursos prácticos centrados en el uso de de la tecnología en el día a día.

Dichas formaciones abordaron cuestiones clave como la creación de contenido con inteligencia artificial (IA), el uso de aplicaciones para realizar trámites en Internet o la búsqueda de empleo a través de la Red.

Además, se puso en marcha un programa específico para el comercio local, que arrancó con el curso ‘Fai crecer a túa marca con márketing dixital’, orientado a personas autónomas y emprendedoras.

En todas estas iniciativas colaboró la Fundación Cibervoluntarios. El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Innovación, Iván Andrade, se acercaron hasta el aula CeMIT para realizar la entrega de diplomas, momento en el que insistieron en la importancia de aprovechar al máximo este tipo de acciones formativas, que son gratuitas y sumamente prácticas.

Tras el éxito de las primeras formaciones del programa YoConecto, de la Fundación CiberVoluntarios, desde el Concello recuerdan que todavía quedan plazas disponibles para alguno de los cursos que se van a impartir en los meses de mayo y junio.

Se trata de clases presenciales, gratuitas y con certificación oficial de asistencia. Así, sigue habiendo plazas disponibles para la formación ‘O teu currículum dixital’, que comenzará el 7 de mayo.

En el caso de la formación sobre ‘Seguridade: protexe o teu mundo dixital’, que arrancará el 1 de junio, solo falta por cubrir una.

También hay plazas disponibles para el curso sobre ‘Apps útiles para a xestión de trámites en Internet para o tecido asociativo’, que empezará el 8 de junio y que va dirigido de forma exclusiva a miembros de asociaciones.

Más información e inscripciones en la web del Aula CeMIT Carballo y en el número de teléfono 981 709 011