Carballo y Cee volvieron a ser los ejes reivindicativos de la jornada del 1 de mayo en la comarca

Imagen del acto celebrado en la Praza Otero Lastres de Cee Cedida

La pérdida de poder adquisitivo motivada por la subida generalizada de los precios y la creciente precarización en algunos sectores de actividad, centraron las demandas de los asistentes a las concentraciones convocadas en la Costa da Morte por la Confederación Intersindical Galega (CIG) coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

Como viene ocurriendo cada 1 de mayo en la comarca, Carballo y Cee volvieron a ser los principales centros reivindicativos.

En la capital carballesa los actos se desarrollaron en la Praza do Concello, espacio en el que los concentrados desplegaron un buen número de pancartas, entre las que no faltaban las alusivas a los actuales conflictos bélicos y a las consecuencias que de ellos se derivan. “Contra o imperialismo, paz e soberanía”, rezaba una de ellas.

En otras se aludía a la especial problemática que atraviesan algunos sectores de actividad. Es el caso del personal de Urbaser, empresa encargada del servicio de recogida de basura en Carballo, cuya situación motivó distintas convocatorias de huelga hace un par de años.

Entre las personas concentradas en la plaza carballesa también había representantes de las trabajadoras de las residencias de la tercera edad y del servicio de ayuda a domicilio, colectivos con elevada precariedad laboral y que llevan tiempo movilizándose y reclamando un convenio digno, al igual que el sector del metal, otro de los que respondieron a la convocatoria realizada por la CIG en este 1 de mayo.

Durante el acto se leyó un manifiesto reivindicativo y se corearon eslóganes de lo más variopintos: “Contra o goberno, contra o capital, loita obreira e acción sindical”; “Queremos traballar, non emigrar”; “As súas reformas, a nosa pobreza,”, en alusión a la clase política, destinataria también de la proclama: “Non faltan cartos, sobra ladróns”.

En Cee el acto, menos concurrido que el de Carballo, se llevó a cabo en la Praza Otero Lastres con amplia presencia de representantes nacionalistas, entre ellos el diputado autonómico Óscar Insua.

El secretario de la Unión Local de CIG Cee, Xabier Santos, fue el encargado de dar lectura al manifiesto, en el que afirmó que la Costa da Morte está viviendo una proceso de deterioro económico y social, sin una apuesta real por la industrialización ni por el empleo digno, mientras sigue creciendo la dependencia de sectores marcados por la estacionalidad, los bajos salarios y la precariedad, de forma especial en el turismo y en los servicios, incluido el comercio, en el que la eventualidad y la inestabilidad laboral son cada vez más frecuentes.

El sindicalista añadió que a todo ello ha que sumar los conflictos laborales abiertos en la negociación colectiva en sectores como el de los cuidados a mayores, la conserva, el transporte, el comercio o la industria.

En este último caso hizo especial referencia a Xeal en donde, aseguró, se continúa destruyendo empleo mientras se mantienen los beneficios empresariales y las subvenciones públicas.

Todas esas preocupaciones aparecían recogidas en las pancartas que portaban los concentrados: “Polo mantemento industrial e o emprego. Pola recuperación de dereitos. Convenio digno en Xeal”; Servizo de Axuda no Fogar. Convenio, dereitos e salarios dignos”; “A crise non a imos pagar as traballadoras”; “Na Galiza, traballo digno e dereitos”, etcétera.