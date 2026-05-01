Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Muere un ciclista tras sufrir una caída en Carballo

En el accidente no hubo más vehículos implicados

Ep
01/05/2026 14:46
Emergencias 112
Emergencias 112
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un ciclista ha fallecido este viernes en Carballo tras sufrir una caída, según ha informado el CIAE 112 Galicia, en un accidente en el que no ha habido más vehículos implicados.

Un ciclista fallece en Santa Comba tras ser atropellado por una ambulancia

Más información

Según ha informado el 112, el primer aviso por este suceso llegó sobre las 13.00 horas, cuando un particular contactó con Emergencias para informar de que un ciclista había sufrido una caída en una cuesta empinada, en el kilómetro 1 de la carretera DP-1914.

El CIAE alertó rápidamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio municipal de Protección Civil de Carballo. Cuando los medios llegaron al punto, solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Emergencias 112

Muere un ciclista tras sufrir una caída en Carballo
EP
El equipo del IES Parga Pondal visitó el miércoles el Conservatorio de Música Xan Viaño, en Ferrol

El IES Parga Pondal participa en un intercambio pedagógico con centros educativos de Ferrol y Teo
Manuel Froxán Rial
El festival se llevará a cabo en los escenarios habituales de la Prazo do Concello y Parque do Anllóns

León Benavente lidera el cartel de un Rockin’ 2026 con mucha presencia femenina y talento local
Redacción
Una de las últimas actividades ofertadas por Axober

Axober organiza una jornada sobre ciberseguridad para empresas y autónomos
Redacción