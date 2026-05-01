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Carballo

Pierde la vida en un accidente de bicicleta el escritor Fernando Cabeza Quiles

La autopsia determinará si su muerte se debió a una repentina indisposición o si fue consecuencia de la caída sobre la calzada

Redacción
01/05/2026 18:20
Cabeza Quiles en la presentación de uno de sus últimos libros
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Mar Casal
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El conocido escritor carballés Fernando Cabeza Quiles, de 73 años, perdió la vida en un accidente de bicicleta ocurrido a primeras horas de la tarde de este viernes cuando regresaba a casa después de uno de sus habituales recorridos sobre dos ruedas.

Por el momento se desconoce si el percance mortal se debió a la caída o si fue provocado por una repentina indisposición, algo que deberá aclarar la autopsia que se le va a realizar en el Instituto de Medicina Legal de Galicia a donde fue trasladado el cadáver. 

El suceso ocurrió en torno a las 13 horas al paso de la carretera Carballo-Santiago (DP-1914) por la parroquia carballesa de Ardaña, concretamente en la bajada que conduce a Ponte Rosende. 

El infortunado deportista regresaba a casa y circulaba en dirección a Carballo por una pequeña cuesta que no entraña mayor dificultad. 

Fue un particular el que alertó al 112 al ver al ciclista caído sobre la calzada, a la altura del kilómetro 1 de la citada DP-1914. 

Rápidamente los gestores del 112 informaron a Urxencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Carballo. 

También se avisó al helicóptero medicalizado, que finalmente no se desplazó al lugar al certificar los sanitarios que el ciclista, que llevaba el casco puesto, estaba muerto. 

El accidente obligó a restringir la circulación en el citado vial hasta que una hora más tarde un forense decretó el levantamiento del cadáver.

Gran consternación

La noticia de la muerte de Fernando Cabeza Quiles causó gran consternación en Carballo, en donde era una persona muy conocida por su actividad literaria y su participación en la vida social. 

Maestro de profesión, llevaba jubilado alrededor de una docena de años después de tener como último destino el colegio de Razo. 

Como escritor destacan sus publicaciones sobre toponimía, campo en el que era un referente a nivel de toda Galicia, aunque también cultivó otros géneros literarios como la novela, el ensayo e, incluso, la poesía. 

Desde hace muchos años formaba parte de la junta directiva del Instituto de Estudos Bergantiñáns. 

Uno de sus grandes hobbies era la bicicleta, con la que salía con regularidad a recorrer las carreteras de la comarca.

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