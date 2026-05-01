Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Una docena de niñas y niños reciben la confirmación en Carballo

Los pequeños estuvieron acompañados por famliares y amigos en una vistosa ceremonia celebrada en la iglesia de San Xoán Bautista

Redacción
01/05/2026 23:10
Ceremonia de confirmación con los niños y niñas participantes posando tras la misma
Ceremonia de confirmación en la iglesia de Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Una decena de niños y niñas de Carballo recibieron el sacramento de la confirmación en una ceremonia celebrada en la iglesia de San Xoán Bautista de Carballo este viernes y que fue oficiada por el párroco José García Gondar.

Fue un día muy especial para los pequeños que estuvieron rodeados de sus familias, con las que posaron al término de la ceremonia religiosa, para después celebrar por todo lo alto el acontecimiento con sus amigos.

La ceremonia se enmarcó dentro de los actos de la edición de este año de la Semana da Familia que llegará a su fin este domingo

Los pequeños con sus familiares posando al término de la ceramonia
Los pequeños con sus familiares posando al término de la ceramonia
Mar Casal
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El negocio recibió este viernes a sus primeros clientes

Abre sus puertas en la calle Camiño Novo de Carballo la cafetería Ceibo
Redacción
Ceremonia de confirmación con los niños y niñas participantes posando tras la misma

Una docena de niñas y niños reciben la confirmación en Carballo
Redacción
Alumnos que participaron en el curso dirigido a representantes del comercio local

Carballo oferta nuevas acciones formativas dentro de su plan de capacitación digital
Redacción
Imagen del acto celebrado en la Praza Otero Lastres de Cee

Carballo y Cee volvieron a ser los ejes reivindicativos de la jornada del 1 de mayo en la comarca
Redacción