Una docena de niñas y niños reciben la confirmación en Carballo

Ceremonia de confirmación en la iglesia de Carballo Mar Casal

Una decena de niños y niñas de Carballo recibieron el sacramento de la confirmación en una ceremonia celebrada en la iglesia de San Xoán Bautista de Carballo este viernes y que fue oficiada por el párroco José García Gondar.

Fue un día muy especial para los pequeños que estuvieron rodeados de sus familias, con las que posaron al término de la ceremonia religiosa, para después celebrar por todo lo alto el acontecimiento con sus amigos.

La ceremonia se enmarcó dentro de los actos de la edición de este año de la Semana da Familia que llegará a su fin este domingo