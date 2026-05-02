Carballo avanza hacia las tres mil plazas de aparcamiento público

Una de las últimos aparcamientos públicos habilitados por el Concello en la calle Doutor Fleming Cedida

El Concello de Carballo continúa reforzando su modelo de movilidad urbana con el objetivo de acercarse a las 3.000 plazas de aparcamiento público en el núcleo urbano. La estrategia, basada en la habilitación de solares mediante acuerdos con propietarios y en la regulación del estacionamiento, consolida una tendencia al alza que en la última década en la que casi se han duplicado el número de plazas gratuitas para aparcar en respuesta a la política de humanización que se ha ejecutado en buena parte del centro urbano.

Según los datos facilitados por el Concello, hace diez años, Carballo contaba con 1.897 plazas distribuidas en 22 parcelas. En la actualidad, la cifra asciende a 2.670 repartidas en 50 solares, y el Concello prevé seguir ampliando esta red con nuevas incorporaciones ya en marcha. Entre las actuaciones más recientes destacan la habilitación de una nueva parcela en la avenida del Ambulatorio, la conexión de dos espacios ya existentes en la rúa Gravador Facal y la puesta en servicio de otro aparcamiento en esa misma zona.

El crecimiento de plazas responde en gran medida al sistema de cesión temporal de fincas particulares (comodato), que permite incorporar terrenos privados al uso público sin necesidad de adquisición. Este modelo ha facilitado la expansión progresiva de la oferta y se mantiene como una de las principales herramientas municipales para seguir incrementando la capacidad de estacionamiento.

Carballo inicia el procedimiento para construir un aparcamiento en Razo Más información

Paralelamente, el Concello ha dado un nuevo paso en la regulación del aparcamiento con la renovación de los discos de control horario, que podrán solicitarse de forma gratuita en las dependencias de la Policía Local a partir del lunes. Estos dispositivos, que forman parte de la iniciativa ‘Apárcate en Carballo’, incorporan mejoras que permiten un uso más preciso y adaptado a las distintas modalidades de estacionamiento limitado. La principal novedad es la posibilidad de marcar intervalos de diez minutos, lo que facilita su utilización tanto en la zona azul como en los aparcamientos exprés.

En el caso de la zona azul, el sistema sigue permitiendo estacionar hasta un máximo de 90 minutos de forma gratuita, siempre que se indique la hora de llegada. Actualmente existen más de 400 plazas de este tipo distribuidas por el casco urbano. Por su parte, los aparcamientos exprés, ubicados en zonas de carga y descarga, permiten realizar paradas de hasta diez minutos entre las 12 y las 20 horas. Este formato está pensado para gestiones rápidas en comercios o establecimientos próximos, y se ha consolidado como una solución ágil para mejorar la rotación de vehículos en puntos de alta demanda.

Desde el área de Movilidad destacan que la combinación entre la ampliación de plazas libres y la regulación del estacionamiento limitado contribuye a optimizar el uso del espacio público. El concejal delegado, Juan Seoane, subraya que “cando se organiza ben o espazo público, aparcar deixa de ser un problema”, incidiendo en que este modelo permite mejorar tanto la movilidad como la actividad económica y la calidad de vida de los vecinos.