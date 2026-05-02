El carballés Marcos Rodríguez obtiene la insignia dorada internacional en fotografía artística

Marcos Rodríguez con el título que acredita su nuevo reconocimiento Cedida

El fotógrafo Marcos Rodríguez acaga de recibir un nuevo premio. Se trata de la insignia dorada como Fotógrafo Especialista en fotografía artística (fine art) que le fue entregada en la gala anual organizada por la APPImagen, celebrada en la localidad portuguesa de Póvoa de Varzim.

En este mismo encuentro su trabajo fue reconocido con el certificado a la obra internacional más valorada en esta categoría en un certamen que reunió a profesionales de distintos países y en el que el nivel de la obras presentadas volvió a marcar el tono de la convocatoria.