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Carballo

La UDC introduce en las aulas carballesas una forma lúdica de enseñar matemáticas

Varios colegios del municipio han acogido los talleres impulsados por un grupo de investigación

Redacción
02/05/2026 22:37
Uno de los talleres impartidos en Carballo
Uno de los talleres impartidos en Carballo
Cedida
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Las aulas de primaria de Carballo se están transformando estos días en espacios de experimentación gracias a una iniciativa impulsada por la Universidade da Coruña (UDC). El Grupo de Innovación en Educación Matemática (IEM) está impartiendo una serie de talleres en los centros educativos del municipio con el objetivo de acercar las matemáticas al alumnado de una forma práctica, lúdica y participativa. 

La propuesta, organizada por el Servizo de Normalización Lingüística y la Concellaría de Innovación, da continuidad al trabajo iniciado el pasado mes de diciembre en el marco del programa Apego, y ahora se traslada directamente a las aulas. 

En estas sesiones, los escolares trabajan con materiales manipulativos como las regletas de Cuisenaire, bloques lógicos o figuras geométricas, que permiten comprender conceptos abstractos de aritmética y geometría de manera visual e intuitiva. La actividad ya ha recorrido varios centros educativos, entre ellos los colegios Canosa-Rus, Gándara-Sofán y A Cristina, y continuará en las próximas semanas en los CEIP Nétoma-Razo y Fogar

Los talleres están adaptados a los distintos niveles de primaria, con el objetivo de favorecer el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del pensamiento lógico desde edades tempranas. Uno de los elementos clave de esta iniciativa es el uso de recursos como los bloques multibase, que ayudan al alumnado a interiorizar el sistema de numeración mediante la representación de unidades, decenas y centenas. Esta metodología facilita una comprensión más sólida y natural de los contenidos matemáticos.

Además de su valor pedagógico, el programa también contribuye a la normalización del gallego en contextos educativos vinculados a la ciencia y la innovación, promoviendo su uso en actividades técnicas desde las primeras etapas formativas

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