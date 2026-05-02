Los vecinos de Goiáns inauguran el nuevo centro social: "Unha casa aberta"

Inauguración del centro de día de Goiáns, en Carballo Cedida

Los vecinos de la parroquia carballesa de Goiáns inauguraron este sábado, pese a la jornada lluviosa, su nuevo centro social que será “unha casa aberta, lugar de encontro, de fraternidade e de esperanza”, según destacó una de las vecinas que tomó la palabra.

Fue un acto muy animado organizado por los propios vecinos en colaboración con el Concello. Hay música con la sesión vermú de Rocío Pérez y actividades infantiles.

La bendición del edificio estuvo a cargo del párroco de Carballo Don José. En la jornada festiva participó también el alcalde, Daniel Pérez, que se mostró satisfecho al ver abierto y en funcionamiento "este é un espazo para a xuntanza e para crear comunidade, algo que fai moita falta nos tempos que corren".