Carballo aprobará de forma definitiva el proyecto de expropiación de los terrenos para el nuevo aparcamiento de Razo

Una parte de los terrenos en los que se ubicará el nuevo aparcamiento público de Razo Cedida

El gobierno de Carballo aprobará este lunes de forma definitiva el proyecto de expropiación de los terrenos para construir uno de los nuevos aparcamientos en Razo, en el entorno de la calle Mar Adriático.

Los terrenos afectados ocupan una superficie total de 11.164 metros cuadrados, clasificados en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como suelo de especial protección agropecuaria. Además, una parte de los terrenos están incluidos en la zona de policía de un arroyo.

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El aparcamiento ocupará una superficie de 5.161 metros cuadrados, mientras que el resto será ocupado por las tres vías que darán servicio al equipamiento. Para hacerse con los terrenos, el Concello invertirá poco más de 91.000 euros. La creación de esta primera bolsa de aparcamientos públicos en el litoral es una actuación clave para la nueva ordenación urbanística que tendrá el litoral carballés que prevé la eliminación del tráfico rodado del borde litoral.

Otro de los asuntos de calado que abordará el gobierno carballés este lunes en la autorización de la licencia para finalizar un edificio de 19 viviendas en la calle Enrique Labarta Pose. Se trata de uno de los edificios que había quedado paralizado durante la crisis del ladrillo de 2008 y que ahora se reactiva para completar la obra y poner las viviendas en el mercado.

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Los pisos de un dormitorio tendrán una superficie útil de 47,58 metros cuadrados y partirán de los 164.600 euros. Las viviendas de dos dormitorios alcanzarán los 73,85 metros cuadrados útiles, con precios desde los 191.000 euros, mientras que las de tres dormitorios superarán los 101 metros cuadrados y se comercializarán a partir de 253.000 euros. También se aprobarán las concesiones para cinco entidades deportivas del municipio y una para la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Además se adjudicaran varios nichos en el cementerio municipal.