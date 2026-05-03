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Carballo

El ajedrez como motor de inclusión en el colegio de Sofán de la mano de la asociación Un Paso Máis

Guiados por los profesionales de la entidad, alumnos y alumnas participaron en diversas actividades lúdicas diseñadas para introducir ese deporte como forma creativa y accesible

Redacción
03/05/2026 22:19
La jornada de clausura del programa destacó por su alto valor inclusivo
La jornada de clausura del programa destacó por su alto valor inclusivo
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La pasada semana se clausuró en el CEIP A Gándara-Sofán el proyecto de inclusión educativa promovido por la AD Un Paso Máis. 

En la jornada de cierre el centro escolar se transformó en un espacio en el que imperó la concentración, la estrategia y, sobre todo, la convivencia. 

Bajo la guía de los profesionales de Un Paso Máis, alumnos y alumnas participaron en diversas actividades lúdicas diseñadas para introducir el ajedrez como forma creativa y accesible. 

Uno de los momentos más esperados fue el estreno del ajedrez gigante del colegio, adquirido este curso y que promete convertirse en todo un reclamo durante el tiempo de recreo. 

Lejos de las clases teóricas tradicionales, la entidad deportiva apostó por el juego dinámico con piezas formadas por zombis, vampiros, gatos y ratones y reyes magos.

Niños y niñas disfrutaron del ajedrez gigante inaugurado ese día
Niños y niñas disfrutaron del ajedrez gigante inaugurado ese día
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