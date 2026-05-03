El mundo cultural y social de la comarca despide a Fernando Cabeza Quiles, un “bo e xeneroso”

Fernando Cabeza Quiles IG

La comarca de Bergantiños y buena parte del ámbito cultural gallego despidieron este domingo a Fernando Cabeza Quiles, investigador, escritor y referente en el estudio de la toponimia, tras su fallecimiento el pasado 1 de mayo en un accidente ciclista en Ardaña (Carballo). Sus restos fueron incinerados en una jornada marcada por las muestras de dolor y reconocimiento a una figura clave en la divulgación del patrimonio cultural.

El impacto de su pérdida ha sido especialmente sentido en el Instituto de Estudos Bergantiñáns, del que fue miembro fundador y una de sus voces más activas. Desde la entidad destacaron que su fallecimiento supone “a perda dun membro destacado da nosa directiva” y recordaron su implicación constante en conferencias, publicaciones y actividades culturales, así como su participación en rutas por Galicia y fuera de ella. También desde el ámbito asociativo llegaron mensajes de profundo pesar.

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La Asociación Cultural Lumieira lo definió como un “bo e xeneroso, amigo, socio e colaborador”, subrayando su compromiso con la vida cultural local y su disposición permanente a colaborar en iniciativas colectivas. En la misma línea, distintas voces del mundo cultural coincidieron en resaltar su cercanía, su rigor intelectual y su capacidad para transmitir conocimiento.

El escritor Miguel Anxo Fernán Vello le dedicó unas palabras cargadas de emoción, recordando su figura como “un ‘pai’ verdadeiramente sabio, de intelixencia inmediata”, además de destacar su calidad humana y su legado investigador. “Eu vou estar moito máis só sen ti, Fernando”, escribió en sus redes sociales en un mensaje que refleja el vacío que deja su pérdida entre quienes compartieron con él trayectoria y amistad.

La Real Academia Galega también expresó su pesar, destacando su labor como “incansable estudoso e divulgador dos nomes da nosa terra”. Cabeza Quiles deja como legado varios volúmenes fundamentales sobre toponimia gallega, entre ellos los dedicados a A Estrada, Carballo, Ribeira y Padrón, consolidándose como uno de los grandes especialistas en este ámbito.

El sacerdote Pumar Gándara rindió homenaje póstumo a Cabeza Quiles en la revista ‘A Xanela’, de la parroquia de Carballo, recordando su relación personal con el investigador y su papel como referente en la toponimia gallega. “Día será no que o Concello de Carballo dará o nome de Fernando a unha rúa da vila”, expresó, convencido de que esa sería una forma de mantener viva “a perennidade da súa obra e maxisterio”.

Vinculado a Carballo desde hace décadas, donde acabó asentando su vida personal y profesional, su figura será recordada no solo por su obra, sino también por su implicación directa en la vida cultural local. Su fallecimiento deja un hueco difícil de llenar en el tejido cultural gallego, que pierde a uno de sus investigadores más comprometidos y cercanos.