MercaEscola encara su recta final abordando temas de salud y consumo

Sesión sobre seguridad vial, ayer, en MercaEscola Mar Casal

El programa MercaEscola afronta su tramo final en Carballo con una programación para el mes de mayo centrada en ámbitos como la salud, el consumo responsable y el medio ambiente. La iniciativa, impulsada por el Concello a través de la Concellaría de Feiras e Mercados, ha convertido el mercado municipal en un espacio de formación y convivencia para personas adultas.

Este lunes habrá una sesión sobre servicios financieros y bancarios dentro del programa Consumo en ruta. El 11 de mayo se celebrará una charla teórico-práctica sobre compostaje doméstico y gestión de residuos, mientras que el día 18 tendrá lugar una sesión de mindfulness a cargo de Teresa Vilanova. El programa concluirá el 25 de mayo con una visita guiada por la parroquia de Aldemunde.

Desde su inicio en marzo, MercaEscola ha registrado una alta participación, agotando en la mayoría de las sesiones las 30 plazas disponibles. A lo largo de estas semanas, los asistentes han participado en actividades diversas como proyecciones de cine, visitas guiadas, jornadas sobre salud, talleres ambientales o charlas informativas sobre consumo y seguridad vial.

El concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, subrayó que el objetivo es “ofrecer unha formación útil y práctica para o día a día” al tiempo que se dinamiza el mercado municipal como punto de encuentro vecinal. El programa concluirá a finales de mes consolidado como una de las iniciativas de participación ciudadana mejor valoradas del municipio.