Nuevo domingo de baile en Carballo

El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo Raúl López Molina

El mercado municipal de Carballo acogió este domingo una nueva sesión del programa ‘Baile no mercado’, una iniciativa impulsada por la Concellería de Terceira Idade para fomentar el ocio activo y la socialización, especialmente entre las personas mayores. La actividad volvió a reunir a numeroso público en un ambiente animado y participativo.

La jornada contó con la actuación del Dúo Marineda, encargado de poner música en directo a una tarde pensada para disfrutar del baile y el encuentro vecinal. El programa continuará durante todo el mes de mayo, con sesiones cada domingo en el mismo horario y espacio.

Las próximas citas contarán con las actuaciones de Martín Reimúndez (10 de mayo), Trío Karma (17 de mayo), Martín Carrión (24 de mayo) y Dúo Nuevo Siglo (31 de mayo).