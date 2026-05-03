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Carballo

Nuevo domingo de baile en Carballo

Redacción
03/05/2026 20:37
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo
Raúl López Molina
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El mercado municipal de Carballo acogió este domingo una nueva sesión del programa ‘Baile no mercado’, una iniciativa impulsada por la Concellería de Terceira Idade para fomentar el ocio activo y la socialización, especialmente entre las personas mayores. La actividad volvió a reunir a numeroso público en un ambiente animado y participativo

La jornada contó con la actuación del Dúo Marineda, encargado de poner música en directo a una tarde pensada para disfrutar del baile y el encuentro vecinal. El programa continuará durante todo el mes de mayo, con sesiones cada domingo en el mismo horario y espacio. 

Las próximas citas contarán con las actuaciones de Martín Reimúndez (10 de mayo), Trío Karma (17 de mayo), Martín Carrión (24 de mayo) y Dúo Nuevo Siglo (31 de mayo).

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