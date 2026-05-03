Xosé Regueira di que a Costa da Morte é un lugar privilexiado para vivir a eclipse do 12 de agosto
O vicepresidente provincial sinala que as administracións deben traballar para garantir a seguridade e a mobilidade
O vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, participou hai un días desde Espazo Nature, no litoral carballés de Razo, nun programa especial de Onda Cero dedicado á eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto.
Será unha cita astronómica “excepcional”, onde a Costa da Morte exercerá como un dos lugares privilexiados de observación.
A emisión radiofónica realizouse desde este punto da comarca ao ser, xunto coas Mariñas coruñesas, un dos dous destinos starlight da provincia da Coruña.
Durante a entrevista, Regueira puxo en valor as condicións “extraordinarias” deste territorio para vivir o fenómeno, pois posúe amplas zonas despexadas e libres de contaminación lumínica que permitirán contemplar en todo o seu esplendor un acontecemento “único na vida”.
O vicepresidente expresou o seu desexo de que a xornada se desenvolva en condicións meteorolóxicas favorábeis, aínda que subliñou que a preparación institucional está xa centrada especialmente na prevención, a seguridade e a mobilidade.
“Eu agardo que sexa un día onde poidamos gozar dunhas condicións extraordinarias. Pero temos que preocuparnos da seguridade, da prevención, da mobilidade. Son factores en que a Deputación xa está traballando e vimos de celebrar unha xornada”, explicou en referencia ao encontro técnico celebrado o pasado martes no Pazo de Mariñán, en Bergondo.
Nese sentido, incidiu na necesidade de establecer protocolos que garantan a capacidade de resposta ante posíbeis incidencias, especialmente nun contexto no que se agarda unha gran afluencia de visitantes ás zonas de observación do fenómeno.
Regueira advertiu de que en comarcas como a Costa da Morte ou as Mariñas coruñesas moitas persoas permanecerán no territorio durante varios días, polo que resulta fundamental asegurar que “os equipos de atención ás persoas poidan desprazarse con normalidade”.
Territorio con maxia
O responsábel provincial destacou tamén que, mesmo se as condicións meteorolóxicas non fosen óptimas, o territorio seguirá ofrecendo unha experiencia singular grazas ao valor paisaxístico e ao acompañamento especializado.
“Agardo que sexa un día de sol”, sinalou, antes de reivindicar tamén “a maxia deste territorio” e o papel de entidades como a Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, cuxo coñecemento especializado enriquecerá a experiencia observacional.
“Hai moitos aspectos que poden axudar á experiencia e que unha boa guía axuda a descubrir”, engadiu.
Regueira lembrou ademais que a promoción inicial da eclipse en espazos como Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) deu paso rapidamente a unha estratexia máis centrada na información e na prevención.
“Estivemos en Fitur acompañados por membros da asociación, coa intención de promocionar, mais deseguido nos decatamos de que era máis importante centrarnos na prevención e, sobre todo, a información”, afirmou.
Finalmente, o vicepresidente fixo un chamamento á responsabilidade fronte á desinformación e aos discursos negacionistas arredor da protección visual, especialmente entre a mocidade, e insistiu na importancia de empregar dispositivos homologados para observar a eclipse con seguridade.
“Cómpre utilizar gafas homologadas; non é un negocio, é unha necesidade”, concluíu.