Concedida la licencia que permitirá acabar un edificio de 19 viviendas sito en la rúa Labarta Pose de Carballo

Vista del edificio cuya construcción quedó paralizada a raíz de la crisis inmobiliaria Mar Casal

El Concello de Carballo dio este lunes un nuevo paso para reforzar el mercado de la vivienda en el casco urbano.

La Xunta de Goberno Local aprobó el expediente para la finalización de las obras de un edificio situada en la rúa Enrique Labarta Pose, cuya construcción quedó paralizada en su día por la crisis inmobiliaria.

El proyecto incluye la finalización de un bloque que contará con 19 viviendas, 20 plazas de garaje y 21 trasteros.

Con un presupuesto de ejecución material de 1.448.241,01 euros, la actuación permitirá culminar una obra relevante para la configuración urbanística de la zona y ofrecer nuevas opciones residenciales en el corazón de Carballo.

Aparcamiento de Razo

Otro de los puntos centrales del orden del día fue la aprobación definitiva del proyecto de expropiación de bienes y derechos de la fase 1 del Plan Especial de Protección, Infraestructuras y Dotaciones (Pepid) de Razo-Arnados.

Este avance administrativo permite seguir con el cronograma para dotar a esta zona costera de mejores servicios y protección ambiental, utilizando el sistema de tasación conjunta para la adquisición de los terrenos necesarios.

El acuerdo adoptado se refiere a la construcción de un aparcamiento y de las vías circundantes.

La superficie total es de 11.164 metros cuadrados de terreno, clasificado en el XOM como suelo rústico de especial protección agropecuaria y parcialmente incluido en la zona de policía de un regato.

En concreto, el aparcamiento ocupará 5.162 metros cuadrados, y las tres vías proyectadas, 6.002 metros cuadrados.

El Concello de Carballo tiene consignada para la adquisición de este suelo una partida de 91.433,16 euros.

Ayudas a entidades deportivas

En su reunión de este lunes el gobierno carballés también aprobó una batería de subvenciones nominativas y convenio para la financiación de actividades durante el ejercicio 2026.

El acuerdo beneficia a media docena de entidades que recibirán en conjunto 32.500 euros, a repartir de la siguiente forma.

A las Escolas Balonmán Xiria se le otorgan 4.500 euros para la organización del X Torneo Handball Festival: a la Escola Basket Xiria, 6.500 para llevar a cabo el 12º Día do Pequebasquet: a la ADC Voleipraia Costa da Morte, 6.000 euros para el funcionamiento de sus escuelas deportivas de este año; al Escola Lubiáns, 3.000 euros para el VI Torneo 3x3 de Hockei Carballo; a la SD Sofán, 3.000 euros para su Torneo de Fútbol Base; finalmente, al Club Ciclista Carballo se le conceden 9.000 euros para organizar VIII Challengue Júnior Concello de Carballo.

El ejecutivo local completó su relación de acuerdos dando luz verde al convenio de colaboración con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Carballo, que recibirá una ayuda de 25.000 euros para el funcionamiento de la entidad a la lorgo del 2026.