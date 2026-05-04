La AECC prepara una charla y un taller en Carballo sobre las ventajas del ejercicio físico
Este jueves 7 de mayo tendrá lugar la charla y el día 14 habrá un taller en la misma localidad
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) continúa con las actividades por la comarca para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad, con nuevas charlas y talleres. Esta semana las acciones se trasladan a Carballo, donde tendrá lugar una charla este jueves 7 de mayo sobre los beneficios del ejercicio físico en las personas enfermas de cáncer. Será a las 16.30 horas en la sala de formación del mercado.
El próximo jueves 14 de marzo continuarán las actividades con un taller gratuito, que también se llevará a cabo en el mercado, a las 16.00 horas. La iniciativa forma parte de la Cátedra AECC-UDC Ejercicio Contra el Cáncer, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias a través de la práctica de ejercicio físico. Las personas interesadas en acudir a las actividades deben anotarse en el teléfono 981 142740 o en acoruna@contraelcancer.es.