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Carballo

La AECC prepara una charla y un taller en Carballo sobre las ventajas del ejercicio físico

Este jueves 7 de mayo tendrá lugar la charla y el día 14 habrá un taller en la misma localidad 

Redacción
04/05/2026 22:59
Carballo volvió a demostrar su solidaridad en la la comida de la mesa local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer
Carballo volvió a demostrar su solidaridad en la la comida de la mesa local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer
Raúl López Molina
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) continúa con las actividades por la comarca para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad, con nuevas charlas y talleres. Esta semana las acciones se trasladan a Carballo, donde tendrá lugar una charla este jueves 7 de mayo sobre los beneficios del ejercicio físico en las personas enfermas de cáncer. Será a las 16.30 horas en la sala de formación del mercado. 

El próximo jueves 14 de marzo continuarán las actividades con un taller gratuito, que también se llevará a cabo en el mercado, a las 16.00 horas. La iniciativa forma parte de la Cátedra AECC-UDC Ejercicio Contra el Cáncer, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias a través de la práctica de ejercicio físico. Las personas interesadas en acudir a las actividades deben anotarse en el teléfono 981 142740 o en acoruna@contraelcancer.es.

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