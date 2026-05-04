La AECC prepara una charla y un taller en Carballo sobre las ventajas del ejercicio físico

Carballo volvió a demostrar su solidaridad en la la comida de la mesa local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer Raúl López Molina

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) continúa con las actividades por la comarca para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad, con nuevas charlas y talleres. Esta semana las acciones se trasladan a Carballo, donde tendrá lugar una charla este jueves 7 de mayo sobre los beneficios del ejercicio físico en las personas enfermas de cáncer. Será a las 16.30 horas en la sala de formación del mercado.

El próximo jueves 14 de marzo continuarán las actividades con un taller gratuito, que también se llevará a cabo en el mercado, a las 16.00 horas. La iniciativa forma parte de la Cátedra AECC-UDC Ejercicio Contra el Cáncer, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias a través de la práctica de ejercicio físico. Las personas interesadas en acudir a las actividades deben anotarse en el teléfono 981 142740 o en acoruna@contraelcancer.es.