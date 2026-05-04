La comunidad educativa llama a movilizarse en Cee y Carballo para exigir mejoras

Encierro en el IES Agra de Raíces IG

La comunidad educativa llama a movilizarse este miércoles 6 de mayo en la Costa da Morte para reclamar mejoras en este ámbito. Las Asembleas Abertas do Ensino Público, Anpas, sindicatos del profesorado y estudiantes convocan estas nuevas protestas, tras la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 28 de abril en Santiago.

Las movilizaciones serán en Carballo, con salida de la Praza de Galicia, y en Cee, en la Praza 8 de Marzo, a las 19.00 horas. También habrá otra protesta en Muros a la misma hora. Las Asembleas Abertas califican de muy positiva la última huelga del profesorado y destacan la unión para conseguir sus objetivos. “Esta unión de base demostra que o profesorado non se conforma coa propaganda dos últimos días anunciada por parte da Consellería e esixe solucións tanxibles que teñan unha repercusión real na mellora do ensino público”, indica.

El colectivo anuncia que continuará reivindicando sus derechos si no atienen a sus peticiones. “Non podemos permitir que a redución de ratios e a volta ao horario lectivo previos á crise se converta nunha aplicación sine die que nunca chega á realidade das nosas aulas”, subrayan.

Las demandas principales de este colectivo y del resto de la comunidad docente se centran en una mejora atención a la diversidad, con más profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), tal como han reivindicado en distintos centros como el IES Agra de Raíces de Cee o el CEIP Bergantiños de Carballo, entre otros.

Además, pide a la Xunta que no repita en Secundaria los mismos errores de Primaria, ya que la rebaja lectiva debe implicar más profesorado en los centros. También reclama mejoras en las instalaciones como en el Fernando Blanco, el Eduardo Pondal o el colegio de Baio, entre otros.