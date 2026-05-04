Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La comunidad educativa llama a movilizarse en Cee y Carballo para exigir mejoras

Las protestas tendrán lugar este miércoles en las dos localidades 

Redacción
04/05/2026 23:06
Encierro en el IES Agra de Raíces
Encierro en el IES Agra de Raíces
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La comunidad educativa llama a movilizarse este miércoles 6 de mayo en la Costa da Morte para reclamar mejoras en este ámbito. Las Asembleas Abertas do Ensino Público, Anpas, sindicatos del profesorado y estudiantes convocan estas nuevas protestas, tras la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 28 de abril en Santiago. 

Las movilizaciones serán en Carballo, con salida de la Praza de Galicia, y en Cee, en la Praza 8 de Marzo, a las 19.00 horas. También habrá otra protesta en Muros a la misma hora. Las Asembleas Abertas califican de muy positiva la última huelga del profesorado y destacan la unión para conseguir sus objetivos. “Esta unión de base demostra que o profesorado non se conforma coa propaganda dos últimos días anunciada por parte da Consellería e esixe solucións tanxibles que teñan unha repercusión real na mellora do ensino público”, indica. 

El colectivo anuncia que continuará reivindicando sus derechos si no atienen a sus peticiones. “Non podemos permitir que a redución de ratios e a volta ao horario lectivo previos á crise se converta nunha aplicación sine die que nunca chega á realidade das nosas aulas”, subrayan. 

Las demandas principales de este colectivo y del resto de la comunidad docente se centran en una mejora atención a la diversidad, con más profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), tal como han reivindicado en distintos centros como el IES Agra de Raíces de Cee o el CEIP Bergantiños de Carballo, entre otros.

 Además, pide a la Xunta que no repita en Secundaria los mismos errores de Primaria, ya que la rebaja lectiva debe implicar más profesorado en los centros. También reclama mejoras en las instalaciones como en el Fernando Blanco, el Eduardo Pondal o el colegio de Baio, entre otros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Vista del edificio cuya construcción quedó paralizada a raíz de la crisis inmobiliaria

Concedida la licencia que permitirá acabar un edificio de 19 viviendas sito en la rúa Labarta Pose de Carballo
Redacción
Encierro en el IES Agra de Raíces

La comunidad educativa llama a movilizarse en Cee y Carballo para exigir mejoras
Redacción
El ideal gallego

La Diputación destina ayudas para las Cofradías de la comarca de más de 180.000 euros
Redacción
Carballo volvió a demostrar su solidaridad en la la comida de la mesa local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer

La AECC prepara una charla y un taller en Carballo sobre las ventajas del ejercicio físico
Redacción