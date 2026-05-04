La Diputación pone al Espazo Nature de Razo como modelo de emprendimiento a seguir

Visita al Espazo Nature de Razo este lunes EC

La diputada de Emprego, Industria, Medio Ambiente y Política Demográfica de la Deputación de A Coruña, Rosa Ana García, visitó ayer el complejo Espazo Nature de Razo, en Carballo, una iniciativa de turismo sostenible que fue distinguido en los Premios PEL 2025 como ejemplo de emprendimiento innovador en el medio rural.

García puso en valor el papel de este tipo de proyectos en el desarrollo económico de la provincia, sobre todo en el rural y subrayó que iniciativas como esta “demostran que hai futuro no rural cando se aposta pola innovación, pola sustentabilidade e por modelos de negocio ligados ao territorio”. Indicó además, que el PEL nace, precisamente, para apoyar este tipo de empresas, que generan empleo de calidad y dinamizan la economía local.

Espazo Nature apuesta por una propuesta turística basada en el respeto al medio ambiente y en el bienestar de las personas. El complejo combina alojamiento integrado en el entorno natural con prácticas sostenibles, como el uso de energías renovables, la eficiencia energética o la elección de materiales respetuosos con el entorno, indican desde el organismo provincial. Este complejo contribuye a la creación de empleo y a la fijación de población en el territorio, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el emprendimiento puede ser también una herramienta para revitalizar el medio rural, tal como indicó García.

La diputada aprovechó para recordar que está abierta la nueva edición de los Premios PEL 2026, y el plazo para presentar las candidaturas acaba el 12 de mayo. La convocatoria está dotada con 80.000 euros en premios para reconocer iniciativas empresariales en ámbitos como la innovación, sostenibilidad, creación de empleo o la trayectoria empresarial. García indicó que se ha incrementado la cuantía económica y anima a las empresas a presentarse, ya que, dijo, en la provincia “hai moito talento”.