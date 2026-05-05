Axober y el Santander firman un convenio de colaboración para fortalecer el tejido empresarial

Marco Lorenzo, Diego Iglesias y Llaré Blanco, durante la firma del acuerdo Cedida

La Asociación de Empresarios de Bergantiños y el Banco Santander acaban de firmar un acuerdo de colaboración que permitirá a sus socios acceder a una oferta financiera especial que incluye condiciones preferentes por parte de la entidad bancaria.

En la firma estuvieron presentes Llaré Blanco, directora de la oficina del Banco Santander de Carballo; Marco Lorenzo Carbia, responsable del área de negocios y empresas del Santander; y Diego Iglesias, presidente de Axober.

En virtud del convenio ambas entidades se comprometen a colaborar en el desarrollo de actividades formativas y técnicas para empresarios.

La primera de esas actividades será el próximo día 12 (12.30 horas) en el Fórum Carballo bajo el título “PAC 2026: claves, cambios e oportunidades para o sector agrario”, con presencia de reputados expertos.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción contactando con Axober