Carballo asume al mantenimiento de la señalización viaria empezando por calles del polígono

Los trabajos en las calles del polígono podrían quedar listos este mes Cedida

El Concello de Carballo ha decidido asumir de forma directa el mantenimiento de la señalización viaria, para lo que ha tenido que reforzar la brigada municipal de obras con nuevas contrataciones, además de crear un equipo específico de señalización viaria y de adquirir el equipamiento técnico necesario.

La decisión llega tras detectar reiterados incumplimientos por parte de la última empresa adjudicataria, lo que llevó a la Xunta de Goberno a iniciar un procedimiento de incoación de penalidades y, finalmente, a rescindir el contrato.

Tras el cambio, el equipo de operarios municipales empezó las tareas de señalización horizontal y vertical en el polígono, en donde se espera que los trabajos finalicen este mes para, a continuación, trasladar las actuaciones a la zona urbana.

De esta forma, el Concello busca garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante cualquier incidencia en la señalización, optimizando los recursos públicos.