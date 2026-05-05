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Carballo

Carballo asume al mantenimiento de la señalización viaria empezando por calles del polígono

Los trabajos en curso podrían quedar listos este mes para luego pasar a actuar en la zona urbana

Redacción
05/05/2026 23:00
Los trabajos en las calles del polígono podrían quedar listos este mes
Los trabajos en las calles del polígono podrían quedar listos este mes
Cedida
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El Concello de Carballo ha decidido asumir de forma directa el mantenimiento de la señalización viaria, para lo que ha tenido que reforzar la brigada municipal de obras con nuevas contrataciones, además de crear un equipo específico de señalización viaria y de adquirir el equipamiento técnico necesario. 

La decisión llega tras detectar reiterados incumplimientos por parte de la última empresa adjudicataria, lo que llevó a la Xunta de Goberno a iniciar un procedimiento de incoación de penalidades y, finalmente, a rescindir el contrato. 

Tras el cambio, el equipo de operarios municipales empezó las tareas de señalización horizontal y vertical en el polígono, en donde se espera que los trabajos finalicen este mes para, a continuación, trasladar las actuaciones a la zona urbana. 

De esta forma, el Concello busca garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante cualquier incidencia en la señalización, optimizando los recursos públicos.

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