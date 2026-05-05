Cuatro entidades deportivas reciben ayudas de la Diputación para la compra de vehículos

Balonmán Xiria recibirá una ayuda de 25.000 euros para la adquisición de una furgoneta Raúl López

Cuatro entidades deportivas de la Costa da Morte han resultado beneficiarias del programa de ayudas de la Diputación de A Coruña destinado a la adquisición de vehículos deportivos.

Es el caso de las Escolas Balonmán Xiria a las que se le ha concedido para dicho fin una subvención de 25.000 euros; de la Escola Basket Xiria, que recibirá 15.000 euros; de la Asociación Comarca de Baloncesto (ACB) Costa da Morte, a la que se le conceden 18.750 euros; y del Club Fisober de fútbol sala, que recibirá 31.250 euros para la adquisición de una furgoneta de 9 plazas para los desplazamientos de sus jugadoras a las distintas citas competitivas.

Esta orden de ayudas provinciales está pensada precisamente para dar respuesta a una demanda habitual de muchos de los clubes que participan en competiciones federadas, la necesidad de contar con medios de transporte propios.

A nivel del conjunto de la provincial el montante de las ayudas concedidas para este fin fue de 220.000 euros.

La Diputación también otorgó cerca de medio millón de euros en ayudas para la modernización de material técnico e instalaciones a entidades deportivas del a provincial.

En la zona se beneficiaron de ellas la AD Esteirana Remo (6.753 euros), Club de Tiro Olímpico Laracha (9.500 euros), CN Santa Comba (3.888 euros), CC Santa Compaña-Santa Comba (8.000 euros) y Virgentes Salvamento Bergantiños (5.940 euros).