Detenido un vecino de Carballo por robos en supermercados que ascendían a más de 50.000 euros

Se le acusa de varios delitos de robo con fuerza Guardia Civil

Los Equipos Territoriales de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Noia y Carballo (A Coruña), en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), han detenido a dos hombres por varios robos en supermercados cuyo importe ascendía a más de 50.000 euros.

A estos hombres se les acusa de varios delitos de robo con fuerza y dos delitos contra la seguridad vial en la fase de explotación de la operación Market por los robos perpetrados en los supermercados de las localidades de Santa Comba, Laracha, Ponteceso, Bertamiráns, Cerceda, Malpica de Bergantiños y Arteixo, este último en grado de tentativa, y el asalto a dos tiendas de telefonía en las localidades de Padrón y Bertamiráns.

La mencionada operación, tutelada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 de Negreira, se inició a raíz del robo con fuerza acaecido en un supermercado de la localidad de Santa Comba en el mes de agosto del año pasado.

Material incautado en la casa de los detenidos durante el registro Guardia Civil

En el transcurso de la investigación, se produjeron varios robos con fuerza en supermercados de otras localidades, constatando los guardias civiles actuantes que todos ellos presentaban las mismas características de ejecución.

Los robos se realizaban en varias fases, el primer día hacían labores de estudio, planificación e inutilización del sistema de alarma y al día siguiente de madrugada accedían al interior provistos de lanzas térmicas o cortadores de plasma, herramientas que generan altas fuentes de calor, forzando las cajas fuertes de los locales.

Como fruto del trabajo de campo realizado, lograron la identificación de los presuntos responsables de los ilícitos, consiguiendo sorprenderlos cuando se disponían a cometer un robo en un supermercado de la localidad de Arteixo, a pesar de las extremadas medidas de seguridad que utilizaban en sus desplazamientos, y fueron detenidos como presuntos autores de varios delitos de robo.

Tras la detención, la Guardia Civil solicitó la entrada y registro en tres domicilios, uno en la localidad de Bertamiráns y dos en O Sixto, en la localidad de Carballo, hallando en su transcurso ropa utilizada para la comisión de los robos, herramientas, efectos sustraídos y dos vehículos utilizados para la comisión de los ilícitos, procediendo a la incautación de los mismos.

Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas y los efectos incautados, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 de Negreira.