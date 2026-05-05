La magia, la tradición y el espíritu colectivo del San Xoán centran el cartel de las fiestas

Pérez, Varela, Bermúdez y Suárez, con el cartel del San Xoán de este año Mar Casal

Carballo ya calienta motores para el San Xoán. Como todos los años, la presentación del cartel fue en la cargada de poner el contador en marcha este martes, una obra de la artista local Isa Bermúdez que busca representar la magia, la tradición y el espíritu colectivo de la celebración de las fiestas grandes del municipio. La propuesta de Bermúdez está inspirada en la infancia y en la leyenda del Monte Neme.

La artista concibió el cartel como una gran romería en la que conviven meigas, vecinas, niños con el caldero del agua, la banda de gaitas y elementos festivos como una sardina convertida casi en un dragón. “Quixen recuperar a idea das meigas que se xuntaban para facer a súa gran cachela”, señaló.

La autora también quiso reivindicar la figura de las mujeres tradicionalmente vistas como “bruxas”, ligadas al conocimiento de plantas, ritos y saberes populares que forman parte de la memoria colectiva carballesa. Bermúdez es la primera de los próximos artistas carballeses que se encargarán de diseñar la imagen del San Xoán. Cabe recordar que la comisión de fiestas decidió este año prescindir del concurso abierto y apostar directamente por el talento local.

La concelleira de Festas, Maruxa Suárez, explicó que la decisión fue unánime entre los 15 miembros de la comisión: “Tendo aquí o talento que temos, consideramos que era o momento de prescindir do concurso”. El presidente de la comisión, Sergio Varela, destacó que la obra consigue reunir los símbolos principales de la fiesta: “O cartel de Isa envolve un montón de elementos e conxunta todo o que é o San Xoán”.

El alcalde, Daniel Pérez, cerró el acto felicitando a la artista y a la comisión por una decisión que, según indicó, permite visibilizar el talento local. “Este cartel engloba todo o bo e o bonito que ten o San Xoán: a felicidade, as herbas, os ritos…”, afirmó. En la próxima semana se irán revelando detalles de las fiestas