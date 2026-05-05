Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La magia, la tradición y el espíritu colectivo del San Xoán centran el cartel de las fiestas

La imagen de los festejos, que diseño la artista local Isa Bermúdez, fue presentada este martes

Redacción
05/05/2026 18:42
Pérez, Varela, Bermúdez y Suárez, con el cartel del San Xoán de este año
Pérez, Varela, Bermúdez y Suárez, con el cartel del San Xoán de este año
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Carballo ya calienta motores para el San Xoán. Como todos los años, la presentación del cartel fue en la cargada de poner el contador en marcha este martes, una obra de la artista local Isa Bermúdez que busca representar la magia, la tradición y el espíritu colectivo de la celebración de las fiestas grandes del municipio. La propuesta de Bermúdez está inspirada en la infancia y en la leyenda del Monte Neme

La artista concibió el cartel como una gran romería en la que conviven meigas, vecinas, niños con el caldero del agua, la banda de gaitas y elementos festivos como una sardina convertida casi en un dragón. “Quixen recuperar a idea das meigas que se xuntaban para facer a súa gran cachela”, señaló. 

La autora también quiso reivindicar la figura de las mujeres tradicionalmente vistas como “bruxas”, ligadas al conocimiento de plantas, ritos y saberes populares que forman parte de la memoria colectiva carballesa. Bermúdez es la primera de los próximos artistas carballeses que se encargarán de diseñar la imagen del San Xoán. Cabe recordar que la comisión de fiestas decidió este año prescindir del concurso abierto y apostar directamente por el talento local

La concelleira de Festas, Maruxa Suárez, explicó que la decisión fue unánime entre los 15 miembros de la comisión: “Tendo aquí o talento que temos, consideramos que era o momento de prescindir do concurso”. El presidente de la comisión, Sergio Varela, destacó que la obra consigue reunir los símbolos principales de la fiesta: “O cartel de Isa envolve un montón de elementos e conxunta todo o que é o San Xoán”. 

El alcalde, Daniel Pérez, cerró el acto felicitando a la artista y a la comisión por una decisión que, según indicó, permite visibilizar el talento local. “Este cartel engloba todo o bo e o bonito que ten o San Xoán: a felicidade, as herbas, os ritos…”, afirmó. En la próxima semana se irán revelando detalles de las fiestas

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Pérez, Varela, Bermúdez y Suárez, con el cartel del San Xoán de este año

La magia, la tradición y el espíritu colectivo del San Xoán centran el cartel de las fiestas
Redacción
Detención robo Carballo

Detenido un vecino de Carballo por robos en supermercados que ascendían a más de 50.000 euros
Redacción
Vista del edificio cuya construcción quedó paralizada a raíz de la crisis inmobiliaria

Concedida la licencia que permitirá acabar un edificio de 19 viviendas sito en la rúa Labarta Pose de Carballo
Redacción
Encierro en el IES Agra de Raíces

La comunidad educativa llama a movilizarse en Cee y Carballo para exigir mejoras
Redacción