Sogama se interesa en Alemania por las últimas tecnologías en materia de gestión de residuos

Javier Domínguez (c) y José Antonio Álvarez (d.) en el evento alemán Cedida

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, asiste estos días a la IFAT Munich, la feria líder a nivel mundial en las últimas tecnologías disponibles vinculadas al sector de los residuos y a la economía circular, con el fin de incorporar las técnicas más novedosas y sostenibles a la gestión de los residuos en Galicia.

Dado que la empresa pública se encuentra inmersa en distintas iniciativas sobre las que la feria alemana pone el foco -como es el caso de la transformación digital, la descarbonización, la gestión de residuos téxtiles o la mayor eficiencia da la valorización energética de la parte no reciclable-, tanto el presidente como el jefe del área técnica de Sogama, José Antonio Álvarez Alcoba, se han trasladado a la ciudad alemana para mantener una completa agenda.

A lo largo de estos días acudirán a las diferentes ponencias y mantendrán reuniones con las diferentes firmas proveedoras asistentes. También participarán en actividades de networking técnico y en demostraciones interactivas.

Todo ello con el objetivo de tener una foto actualizada de las novedades del sector y analizar el posible encaje de las mismas en la operativa de Sogama, mejorando así los procesos industriales, orientados siempre a convertir los residuos en recursos de utilidad conforme a los preceptos de la economía circular.

La feria, que arrancó ayer y culminará mañana, cuenta con más de 3.300 expositores de 60 países y se estructura en diversas secciones especializadas en temas de máxima actualidad: reciclaje del textil, materias primas secundarias, valorización energética de nueva generación, transformación de residuos en recursos, soluciones basadas en la Inteligencia Artificial y ciudades del futuro, entre otras.

Una de las cuestiones que se abordarán será la de la valorización energética como productora de recursos.

En ese sentido, cabe recordar que en Europa hay actualmente 500 plantas de valorización energética y que esta tecnología está perfectamente asentada en los países más avanzados y comprometidos con el medio ambiente, que son precisamente los que más reciclan y menos vierten.