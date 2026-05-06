Amancio Prada vuelve a Carballo para cantar a Rosalía en el 50 aniversario de su trabajo

Un concierto de Amancio Prada EC

El Pazo da Cultura de Carballo acogerá este viernes el concierto de Amancio Prada en el que presentará ‘Voces e pegadas de Rosalía de Castro’ para conmemorar el 50 aniversario de su trabajo discográfico en el que rompió moldes interpretando los versos de la autora gallega.

El concierto no es solo una retrospectiva, sino que será una reinterpretación madura y emocionante de los poemas más míticos de la autora, como ‘Adiós ríos, adiós fontes’ o ‘Campanas de Bastabales’.

Con más de medio siglo de carrera, el cantautor volverá a Carballo para emocionar sobre el escenario y demostrar que su música sigue siendo actual, uniendo las raíces populares con la lírica más elevada.

El concierto será a las 21.00 horas y las últimas entradas se pueden adquirir en la billetera municipal a 9 euros (5 con precio reducido).

Tendrá una duración de unos 90 minutos.

El evento forma parte de la programación de los Venres Culturais de Carballo, donde la música tiene un papel protagonista.

Matrícula del Conservatorio

Por otra parte, el Concello de Carballo informa de la apertura del plazo de admisión para el alumnado de Iniciación Musical y Grado Elemental del Conservatorio Municipal de Música (CMUS).

El de iniciación está dirigido a los niños nacidos entre los años 2019 y 2020, con un programa diseñado para aprender música jugando.

En este caso habrá una jornada de presentación el día 28 de mayo y el plazo de matrícula es dentre el 1 y el 12 de julio.

Para el alumnado de primero de Grado Elemental, la matrícula será entre los días 18 y 31 de mayo. Además, habrá una jornada de puertas abiertas el día 15 de junio, y al día siguiente tendrá lugar la prueba de acceso.